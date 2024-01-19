Может постигнуть судьба предшественника: почему россияне запустили еще один самолет А-50 над Азовским морем
Украинские военные 14 января уничтожили вражеский самолет А-50 в небе над Азовским морем. Оккупанты понимают, что у нашего государства есть средства, чтобы сбивать такие цели еще и на довольно большом расстоянии. Однако они снова направили еще один самолет на этот же маршрут.
После сбития А-50 главная задача для россиян заключалась вовсе не в поиске нового "железа". Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, подчеркнув, что более серьезный вызов – найти специалистов, умеющих летать на таких бортах.
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Почему россияне подняли еще один А-50
Оккупантам необходимо иметь контроль над небом. Все это для того, чтобы видеть происходящее на земле, на воде и непосредственно в небе. Именно для таких целей и предназначены самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Сейчас сложнее всего – это не найти второй боеспособный самолет, а найти людей, которые могут работать на его борту. Речь идет об узкопрофильных специалистах, которых никогда не бывает много.
Очевидно, они нашли кем заменить. Но если Юрий Игнат говорит, что этот самолет испытывает судьбу, то проследим, возможно, его постигнет та же участь, как предшественника, сбитого над Азовским морем,
– заметил Денис Попович.
Экипаж сбитого самолета погиб в полном составе вместе с командиром, подполковником Вячеславом Левченко. Этот пилот управлял подобными бортами А-50 на парадах над Красной площадью. Такие видео уже опубликованы в российских СМИ. Вероятно, полетом этого самолета над Кремлем управлял экипаж, сбитый над Азовским морем.
Так что россияне потеряли ценные кадры, а сейчас им пришлось найти так называемый резервный экипаж и снова вывести его на позиции над Азовским морем. Однако, по словам военного обозревателя, экипажи в таких самолетах не делятся на элитные и неэлитные. Все они очень ценны, поэтому Кремль снова рискует.
Все это узкопрофильные специалисты, люди, которые потратили много времени для того, чтобы подготовиться и выполнять задачи, которые осуществляют на борту самолетов. Это очень ценные кадры, поэтому здесь нет разделения, кто лучше, а кто хуже — все они квалифицированные люди,
– подчеркнул Попович.
Сбитие самолета А-50: что известно
- Уничтожение вражеского судна 15 января подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасную операцию в Приазовье. Также Залужный добавил, что удалось подбить воздушный пункт управления противника Ил-22.
- В Воздушных силах заметили, что об уничтожении такой цели можно было только мечтать. Ведь самолет А-50 является фактически радаром воздушного базирования и "сканирует" территорию страны на расстояние до 600 километров. Вместе с ним работал Ил-22, которому борт в реальном времени передавал информацию, далее принимались решения о боевом применении.
- Потеря самолета очень серьезный удар для России. Борт оценивают в сотни миллионов долларов, более того, таких воздушных судов в страны-агрессора очень мало. В ГУР заявили, что в хорошем состоянии находятся всего восемь А-50.
- Во время полета самолетом управлял опытный пилот, подполковник Вячеслав Левченко. Он был участником военного парада в Москве в 2020 году. Кроме него "без вести" исчезли еще несколько членов экипажа, в том числе майор, штурман и еще 4 офицера. Военные ВСУ шутят, что они успешно "демобилизованы".