Те даже в бой не вступили: Гиркин рассказал, как ВСУ эффектно разгромили батальон "Алга"
Российские оккупанты отправили казанский батальон "Алга" под Угледар, что на Донетчине. Из этих захватчиков почти никого не осталось в живых.
У российского террориста во время интервью спросили, что произошло с батальоном оккупантов "Алга" из Казани. Игорь Гиркин рассказал о судьбе этих захватчиков, передает 24 Канал.
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Что рассказал Гиркин
Боевик заявил, что "имела место глупость". Он отметил, что подразделение фактически было разгромлено, даже не вступив в бой.
Выстроили их (российских солдат – 24 Канал) и провели митинг с флагами. Бойцов призывали к мужеству,
– сказал Гиркин.
По его словам, из-за митинга движение колонны задержалось на 15 минут. ВСУ хватило этого времени, чтобы массированно ударить по тому месту артиллерией. После этого россияне начали разъезжаться в разные стороны, но территория вокруг оказалась заминированной.
Недавно Гиркин обругал Путина
- После того, как на Крымском мосту снова произошел "хлопок", этот террорист назвал Владимира Путина "трусливым бездарем" и отметил, что Россия не выдержит еще 6 лет его правления. Он предложил диктатору передать власть кому-нибудь другому.
- Впоследствии Олег Жданов отреагировал на слова Гиркина. В его заявлении военный эксперт увидел признаки того, что ситуация в стране-агрессоре нестабильна. По его мнению, события начинают набирать обороты.