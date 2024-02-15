Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что концепции якобы доминирования в акватории Черного моря флота России, в то время, когда Украина не имеет собственного, уже не существует. Однако россияне это еще не осознали, и поэтому продолжают терять свой флот.

К теме Украина побеждает Россию на море: операции приносят "блестящие результаты", – The Economist

Потеряла стратегические преимущества

Он напомнил, что БДК "Цезарь Куников" участвовал также в сирийской кампании России, а в 2008 году – в войне против Грузии.

Также этот корабль, как и БДК "Новочеркасск", россияне использовали для поставки военной техники на полуостров Крым. Я бы сказал, что здесь много важных вещей по уничтожению "Цезаря Куникова",

– подчеркнул Подоляк.

На Южном направлении в акватории Черного моря Украина демонстрирует совсем другие подходы к ведению боевых действий, которые шокируют и россиян, и наших партнеров.

Если Украина будет иметь в большем количестве соответствующие инструменты, то, по мнению советника главы ОПУ, Россия может окончательно потерять любые стратегические преимущества, в частности на Юге Украины, на Крымском полуострове и в акватории Черного моря.

Более того, доминирование России на юге региона и в акватории Черного моря больше не существует, что существенно влияет на способности врага дальше что-то демонстрировать.

Символично продолжать уничтожать ключевые инструменты России. Не только ВДК "Цезарь Куников", но и большое количество инфраструктуры россиян на оккупированных территориях и на территории страны-агрессора партизанами или неустановленными дронами. Понемногу война идет на вражескую территорию, и россияне будут платить за эту войну большую цену,

– отметил Подоляк.

В то же время россияне продемонстрировали полную халатность, когда был поражен БДК "Цезарь Куников", ведь он находился в море без прикрытия.

Россия крайне непредсказуемая страна. Даже имея огромный опыт того, что в акватории Черного моря представителям Черноморского флота опасно находиться, россияне все равно считают – и это хорошо для нас и наших партнеров, – что еще что-то контролирует,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Контроль, по его словам, еще остается, особенно в сухопутной части, но с точки зрения, например, стратегических операций Украина имеет все инициативы и определенные преимущества в акватории Черного моря.

Больше о ликвидации БДК "Цезарь Куников"