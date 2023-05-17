Это всегда большой трофей, – в ВСУ назвали важные моменты уничтожения двух полковников у Бахмута

Уничтожение двух российских полковников под Бахмутом стало важным достижением Вооруженных Сил Украины. Ликвидация военных такого ранга означает потерю годов их подготовки для России.

Об этом 24 Каналу сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, два полковника в одном месте свидетельствуют о низком качестве подготовки младших кадров.

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" Во-первых, уничтожить вражеского полковника – это всегда достижение, трофей, потому что на этого человека потрачены годы подготовки. Во-вторых, то, что ротой или батальоном руководили два полковника, свидетельствует о низком качестве подготовки младших офицерских и сержантских кадров", – сказал Череватый.

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Какое состояние подготовки россиян под Бахмутом

Спикер отметил, что моральное состояние россиян подавлено. В большинстве своем они выполняют свои боевые обязанности под давлением и с элементами унижения. Показательно также то, что каждый последующий личный состав низшего качества, чем предыдущий.

Череватый согласился с главой ГУР Кириллом Будановым, что оккупанты еще могут вести оборонительные действия, но абсолютно иссякли для больших наступательных операций. Украинские защитники выбили лучших военных России.

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