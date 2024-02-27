Сбитие российского самолета А-50: разведка Британии рассказала о последствиях

Сбитие нескольких российских самолетов А-50 показывает, что Россия имеет трудности с защитой своего воздушного пространства. Именно поэтому российское руководство вынуждено рассмотреть более безопасные районы для полетов своих самолетов.

Британские аналитики отмечают, что российские ВВС смогут компенсировать потерю А-50, поскольку у них есть еще семь таких боевых самолетов. Однако потеря двух опытных экипажей может быть достаточно ощутимой.

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О чем сообщили в британской разведке

Британская разведка сообщает, что вероятнее всего российский А-50 был сбит ракетой "земля-воздух", когда тот находился над Краснодарским краем России. Впрочем, там отмечают, что все же существует минимальная доля вероятности того, что россияне случайно сбили собственный самолет, пытаясь защитить его.

14 января Украина успешно сбила первый самолет такого типа, после чего российское командование вынуждено было подумать о более безопасных зонах для применения А-50.

По мнению британских аналитиков, Россия может оперативно заменить потерянный самолет, поскольку она имеет еще 7 А-50, которые находятся в рабочем состоянии. Однако потеря еще одного опытного экипажа может дополнительно повысить давление на других пилотов.

Вероятно, воздушные силы России снова подумают о других зонах для деятельности этих самолетов, но Украина продемонстрировала способность быстро адаптироваться,

– говорится в обзоре.

Сбитие российского самолета А-50: что известно