Потеряли "Град" и склад в Донецке: благодаря ССО к оккупантам пришел мощный "хлопок"
Источник:ССО ВСУ
ССО уничтожили во временно оккупированном Донецке вражеский склад и технику противника. Украинские защитники рассказали о деталях операции.
Россияне обустроили склад боеприпасов во временно оккупированном Донецке. Около него захватчики оставили реактивную систему залпового огня "Град".
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Детали операции ССО
Операторы 73 морского центра Сил специальных операций ВС Украины проводили разведку на Донецком направлении. Они заметили вражеский склад и "Град".
С помощью беспилотного авиационного комплекса экипаж спецназовцев нанес удары по обеим целям. В результате и склад, и "Град" были уничтожены.
На кадрах можно увидеть территорию склада, снятую дроноводом. Также на видео показан момент атаки и ее последствия. Взрыв был настолько мощным, что он был виден за километры.
Уничтожение вражеского склада и "Града": видео ССО
Остальные успехи наших защитников
- Недавно Силы обороны нанесли мощный удар по зданию, где российские захватчики устроили совещание. Это произошло во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области. В результате по меньшей мере 5 вражеских чиновников погибли.
- Ранее бойцы 100 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили на Купянском направлении российский блиндаж вместе с самими захватчиками. Им помогла ликвидировать врага 41 отдельная механизированная бригада.
- Напомним, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в комментарии 24 Каналу рассказал об уничтожении российской колонны в Херсонской области. Наши воины устроили засаду на автомобили, которые везли БК оккупантам. В результате эти снаряды теперь будут использовать Силы обороны.