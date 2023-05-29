Пока Крымский мост стоит – выезжайте, – Алиев рассказал, как нервничают россияне из-за контрнаступления

Во временно оккупированном Крыму становится все более беспокойно. Уничтожение Крымского моста станет сигналом для окупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник и соучредитель общественной организации Крым SOS Алим Алиев. По его словам, россияне в Крыму уже начинают продавать недвижимость и паковать чемоданы.

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Почему Крымский мост так важен для россиян

Алим Алиев объяснил, что оккупанты, конечно, пытаются успокаивать жителей Крыма и уверяют, что все идет по плану. Также россияне пытаются как-то защититься, поэтому роют окопы по всей линии побережья и усиливают охрану Крымского моста.

Мост для них – это абсолютный элемент имперского фетиша,

– подчеркнул он.

Впрочем, взрывы на мосту будут означать для оккупантов, что деоккупация украинской территории неизбежна и очень близка.

"Мы советуем пока нет больших пробок, пока этот так называемый мост стоит – уезжайте. Есть время", – отметил Алим Алиев.

Таким образом, россияне хоть как-то смогут спасти себе жизнь. Впрочем, это не гарантировано.

Коллаборанты паникуют

Сами же оккупанты прекрасно понимают, что спокойная жизнь у них уже закончилась, а туристический сезон в этом году может и не начаться.

Абсолютно иррационально сейчас ехать отдыхать в Крым, а потом быстро собирать вещи и убегать,

– объяснил он.

Яркое свидетельство того, что коллаборанты не готовы встретиться лицом к лицу с ВСУ – продажа квартир в Крыму и покупка недвижимости в Краснодарском крае России. Они понимают, что ответственность за свои пропагандистские действия все равно понесут.

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