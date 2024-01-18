А-50 быстро не восстановят: Свитан предположил, почему россияне попадают в похожие ловушки

Россияне продолжают терять свои самолеты. Недавно Воздушные силы ВСУ сбили вражеский А-50, ранее ликвидировали по несколько вражеских бортов почти одновременно. Однако противник не делает выводов из этих ситуаций.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса Вооруженных Сил Украины, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что российские захватчики всегда наступают на одни и те же грабли. Это связано с тем, что они зависят от внутренних документов и постулатов, от которых им очень трудно отойти.

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Ничему не учатся

Хотя в России работают аналитические центры, готовящие определенные прогнозы. Но военные не всегда их принимают во внимание.

Удар из С-300 по российскому самолету Су-34 над Енакиево в 2023 году (он пытался сбросить КАБы на Авдеевку) состоялся в режиме работы ракетной засады. Но после этого россияне снова совершили ту же ошибку.

Они выпустили 5 бортов над Клинцами в Брянской области, и украинские силы сбили их в таком же режиме, но уже из ЗРК Patriot. Мы ликвидировали 2 самолета – Су-34 и Су-35 и 3 вертолета Ми-8,

– отметил летчик-инструктор.

Однако через полгода оккупанты снова попали в такую же ракетную засаду, но уже в районе Крынок на Херсонщине, где были уничтожены 3 самолета Су-34.

"Россиян все эти случаи ничему не учат. Они давят благодаря достаточному количеству вооружения и живой силы. Поэтому можно предположить, что мы еще неоднократно с помощью таких ракетных засад отминусуем не один десяток российских самолетов", -- подчеркнул военный эксперт.

Приоритеты Украины

Для россиян, по мнению военного эксперта, вопрос в том, смогут ли они восстановить свои потери в авиации. Если Су-34 у них еще есть возможность сделать, то А-50, который уничтожили украинские силы над Азовским морем, – нет. То количество оборудования, которое было на этом борту, и количество специалистов, управлявших воздушным движением, быстро россияне точно не восстановят.

"Поэтому для Украины в приоритете ликвидировать около 70 основных кораблей российского Черноморского флота, а также самолеты А-50 – их осталось до 10 у врага", – Роман Свитан.



Характеристики российского самолета А-50 / Инфографика 24 Канала

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