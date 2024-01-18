Про це 24 Каналу розповів полковник запасу Збройних Сил України, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що російські загарбники завжди наступають на одні й ті самі граблі. Це пов'язано з тим, що вони дуже залежать від внутрішніх документів та постулатів, від яких їм дуже важко відійти.

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Нічому не вчаться

Хоча в Росії працюють аналітичні центри, які готують певні прогнози. Але військові не завжди їх беруть до уваги.

Удар з С-300 по російському літаку Су-34 над Єнакієве в 2023 році (він намагався скинути КАБи на Авдіївку) відбувся режимі роботи ракетної засідки. Але після цього росіяни знову зробили ту саму помилку.

Вони випустили 5 бортів над Клинцями в Брянській області, і українські сили збили їх в такому самому режимі, але вже з ЗРК Patriot. Ми ліквідували 2 літаки – Су-34 та Су-35 і 3 гелікоптери Мі-8,

– зазначив льотчик-інструктор.

Однак за пів року окупанти знову потрапили в таку саму ракетну засідку, але вже в районі Кринок на Херсонщині, де було знищено 3 літаки Су-34.

"Росіян всі ці випадки нічому не вчать. Вони сунуться завдяки достатній кількості озброєння та живої сили. Тому можна припустити, що ми ще неодноразово за допомогою таких ракетних засідок відмінусуємо не один десяток російських літаків", – підкреслив військовий експерт.

Пріоритети України

Для росіян, на думку військового експерта, питання у тому, чи зможуть вони відновити свої втрати в авіації. Якщо Су-34 вони ще мають можливість зробити, то А-50, який знищили українські сили над Азовським морем, – ні. Та кількість обладнання, яка була на цьому борті, та кількість спеціалістів, які управляли повітряним рухом, швидко росіяни не відновлять точно.

"Тому для України в пріоритеті ліквідувати приблизно 70 основних кораблів російського Чорноморського флоту, а також літаки А-50 – їх залишилось до 10 у ворога", – Роман Світан.



Характеристики російського літака А-50 / Інфографіка 24 Каналу

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