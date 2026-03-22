Осталось только 3 борта: летчик-инструктор указал на особенность уничтожения самолета А-50
- 17 марта 2026 года на авиаремонтном заводе в Новгородской области России был поражен самолет А-50 украинскими военными.
- Уничтожение А-50 важно, поскольку это судно имеет локатор, который помогает российским ПВО, и может передавать информацию о расположении украинских зенитно-ракетных комплексов.
В результате атаки по авиаремонтному заводу в Новгородской области России 17 марта 2026 года был поражен вражеский самолет А-50. Это воздушное судно дальнего радиолокационного обнаружения. Такая цель является очень важной для нашего государства.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что, вероятно, А-50 был главной целью украинских военных. Этот самолет имеет локатор, который является глазами российские ПВО.
Почему важно было уничтожить А-50?
Роман Свитан отметил, что самолеты А-50 на авиаремонтном заводе, который атаковали Силы обороны, стояли еще с 2025 года.
Они или ждали своей очереди на ремонт, или уже были списаны и должны были идти на запчасти. Поэтому в любом случае важно было отминусовать эти самолеты. Устранить возможность их ремонта, потому что тех судов, что на ходу и выполняют боевые задачи, осталось 3 штуки,
– сказал военный эксперт.
Он отметил, что Украине очень важно уничтожать любую российскую авиацию, неважно, она в рабочем состоянии или должна быть разобрана на запчасти.
Важно! Российский самолет А-50 может отслеживать цели на расстоянии до 400 километров. Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что Украине уже удалось уничтожить по меньшей мере 2 таких воздушных судна. Известно, что после этого, оккупанты перестали использовать А-50 против нашего государства.
Что же касается А-50, то этот самолет очень опасен для Украины, ведь он может передавать россиянам информацию о расположении украинских зенитно-ракетных комплексов. Это судно довольно эффективно работает в режиме разведки для противника.
"Даже ради одного А-50 можно было организовывать эту атаку", – добавил летчик-инструктор.
Какую российскую авиацию уже уничтожила Украина?
Украине в начале полномасштабного вторжения удалось уничтожить вражеские самолеты Ту-95МС и Ту-22М3. Для этого были использованы украинские модернизированные советские дроны Ту-141 "Стриж".
Во время атаки на авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области и авиаремонтный завод в Новгородской Украина повредила вражескую инфраструктуру. Известно, что могли быть поражены Ан-124, Ил-76 и Л-410.
Украинским силам на Покровском направлении удалось сбить российский боевой вертолет Ка-52. Это произошло 20 марта 2026 года. Для удара был использован беспилотник, есть видео попадания.