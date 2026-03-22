Осталось только 3 борта: летчик-инструктор указал на особенность уничтожения самолета А-50

В результате атаки по авиаремонтному заводу в Новгородской области России 17 марта 2026 года был поражен вражеский самолет А-50. Это воздушное судно дальнего радиолокационного обнаружения. Такая цель является очень важной для нашего государства.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что, вероятно, А-50 был главной целью украинских военных. Этот самолет имеет локатор, который является глазами российские ПВО.

Смотрите также Россияне могли потерять еще один вертолет Ка-52

Почему важно было уничтожить А-50?

Роман Свитан отметил, что самолеты А-50 на авиаремонтном заводе, который атаковали Силы обороны, стояли еще с 2025 года.

Они или ждали своей очереди на ремонт, или уже были списаны и должны были идти на запчасти. Поэтому в любом случае важно было отминусовать эти самолеты. Устранить возможность их ремонта, потому что тех судов, что на ходу и выполняют боевые задачи, осталось 3 штуки,

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что Украине очень важно уничтожать любую российскую авиацию, неважно, она в рабочем состоянии или должна быть разобрана на запчасти.

Важно! Российский самолет А-50 может отслеживать цели на расстоянии до 400 километров. Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что Украине уже удалось уничтожить по меньшей мере 2 таких воздушных судна. Известно, что после этого, оккупанты перестали использовать А-50 против нашего государства.

Что же касается А-50, то этот самолет очень опасен для Украины, ведь он может передавать россиянам информацию о расположении украинских зенитно-ракетных комплексов. Это судно довольно эффективно работает в режиме разведки для противника.

"Даже ради одного А-50 можно было организовывать эту атаку", – добавил летчик-инструктор.

Какую российскую авиацию уже уничтожила Украина?