Западный мир аплодирует, – Игнат о первом в истории уничтожении самолетов России А-50 и Ил-22

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о важности уничтожения российских самолетов А-50 и Ил-22. Он отметил, что уничтожение такого типа авиации произошло впервые в истории.

Кроме того, Игнат также подчеркнул, что операции Сил обороны Украины, подобны уничтожению самолетов А-50 и Ил-22, – это лучшая реклама западного оружия. Это также показывает уязвимость российской авиации.

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Игнат объяснил важность сбивания А-50 и Ил-22

Полковник отметил, что уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – это серьезный имиджевый удар по режиму российского диктатора Владимира Путина.

Уничтожение А-50 еще и в придачу с Ил-22, который в связке работает – это впервые в истории такой самолет был уничтожен. Западный мир аплодирует,

– отметил Игнат.

Он также отметил, что Воздушные Силы мечтали такой самолет уничтожить. По его словам, даже представить нельзя, какая радость была тех, кто это сделал, и какая радость была на командном пункте.

"Это действительно вдохновляет. Жирная цель, она была уничтожена", – сказал спикер.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22: что известно об операции