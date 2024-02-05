Западный мир аплодирует, – Игнат о первом в истории уничтожении самолетов России А-50 и Ил-22
Источник:Центр противодействия дезинформации
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о важности уничтожения российских самолетов А-50 и Ил-22. Он отметил, что уничтожение такого типа авиации произошло впервые в истории.
Кроме того, Игнат также подчеркнул, что операции Сил обороны Украины, подобны уничтожению самолетов А-50 и Ил-22, – это лучшая реклама западного оружия. Это также показывает уязвимость российской авиации.
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Игнат объяснил важность сбивания А-50 и Ил-22
Полковник отметил, что уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – это серьезный имиджевый удар по режиму российского диктатора Владимира Путина.
Уничтожение А-50 еще и в придачу с Ил-22, который в связке работает – это впервые в истории такой самолет был уничтожен. Западный мир аплодирует,
– отметил Игнат.
Он также отметил, что Воздушные Силы мечтали такой самолет уничтожить. По его словам, даже представить нельзя, какая радость была тех, кто это сделал, и какая радость была на командном пункте.
"Это действительно вдохновляет. Жирная цель, она была уничтожена", – сказал спикер.
Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22: что известно об операции
- Вечером 14 января стало известно, что над Азовским морем "приземлили" два российских военных самолета. Говорится о ДРЛС А-50, а также воздушном командном пункте Ил-22.
- Уже на следующий день Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально объявил, что это наши военные эффективно выполнили задание по уничтожению самолета А-50. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в операции, что привела к уничтожению вражеского самолета.
- В то же время сообщалось, что самолет Ил-22 долетел до города Анапа в России. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат, изучив распространяемые изображения самолета, пришел к выводу, что он больше не пригоден для дальнейших операций.
- В конце концов российские СМИ подтвердили, что в результате авиакатастрофы погиб и командир А-50 Вячеслав Левченко. Россияне в свою очередь в сети говорили, что Левченко якобы пропал без вести.