Дикие способы защиты: уберегут ли "мангалы" российские самолеты от дроновых атак

В сети появились спутниковые снимки вражеской авиабазы "Дягилево" в Рязанской области России. На фотографиях видно, что в верхней части самолетов Ту22М3 наварили "мангалы".

Военный эксперт издания Defense Express Иван Киричевский рассказал 24 Каналу, смогут ли такие конструкции отразить или направить в другую сторону беспилотники. Отметим, что на днях в России состоялась наиболее массированная атака БПЛА.

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Готовятся к атаке

В последние недели в России активно цветет "хлопок". Противовоздушная оборона врага оказалась совсем неготовой к дроновым атакам. Оккупанты недооценили БПЛА, поэтому теперь придумывают разные методы защиты, которые на самом деле ничем не помогут.

Практика покажет, поможет это россиянам или нет,

– подчеркнул военный эксперт.

Одними из таких диких способов защиты стали "мангалы" на Ту22М3 и шины на Ту95МС. Вероятно, россияне готовятся к очередной массированной атаке.

"Если дело действительно идет к удару и у нас появились возможности более интенсивно бить по территории России, то, возможно, чьи-то прихотливые вкусы в соцсетях будут удовлетворены и кому не понравилось как горит Ил-76, сможет оценить как горит Ту95МС", – отметил Киричевский.

ГУР МО Украины раскрыло детали атаки на российские военные авиабазы. Ночью 5 декабря 2022 года на аэродроме "Дягилево" в Рязанской области, расположенном в 500 километрах от границы с Украиной, раздались взрывы. Во время атаки поразили Ту-95 и Ту-22М3, грузовик, а также личный состав – 6 человек погибли, 11 получили ранения.

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