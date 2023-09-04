Дикие способы защиты: уберегут ли "мангалы" российские самолеты от дроновых атак
В сети появились спутниковые снимки вражеской авиабазы "Дягилево" в Рязанской области России. На фотографиях видно, что в верхней части самолетов Ту22М3 наварили "мангалы".
Военный эксперт издания Defense Express Иван Киричевский рассказал 24 Каналу, смогут ли такие конструкции отразить или направить в другую сторону беспилотники. Отметим, что на днях в России состоялась наиболее массированная атака БПЛА.
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Готовятся к атаке
В последние недели в России активно цветет "хлопок". Противовоздушная оборона врага оказалась совсем неготовой к дроновым атакам. Оккупанты недооценили БПЛА, поэтому теперь придумывают разные методы защиты, которые на самом деле ничем не помогут.
Практика покажет, поможет это россиянам или нет,
– подчеркнул военный эксперт.
Одними из таких диких способов защиты стали "мангалы" на Ту22М3 и шины на Ту95МС. Вероятно, россияне готовятся к очередной массированной атаке.
"Если дело действительно идет к удару и у нас появились возможности более интенсивно бить по территории России, то, возможно, чьи-то прихотливые вкусы в соцсетях будут удовлетворены и кому не понравилось как горит Ил-76, сможет оценить как горит Ту95МС", – отметил Киричевский.
Что делают россияне, чтобы защитить самолеты от дроновых атак: смотрите видео
Атака на аэродром в Пскове
- В ночь на 30 августа беспилотники атаковали аэродром "Кресты" в Пскове. В результате "хлопка" уничтожены по меньшей мере два самолета Ил-76.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов подчеркнул, что аэродром с Ил-76 атаковали с территории России. Он отметил, что беспилотники целенаправленно били по верхней части воздушных судов, ведь там расположены топливные баки, а также критический участок лонжерона крыла.
- Украинский активист, волонтер и блоггер Сергей Стерненко обнародовал уникальное видео спецоперации ГУР, где горят российские самолеты. На нем зафиксирован момент поражения и взрыва российских транспортных самолетов Ил-76.