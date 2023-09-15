Россияне имеют "проблемы" с ПВО в Крыму: в ISW проанализировали уничтожение "Триумфа" у Евпатории
Источник:ISW
Этим летом в Крыму произошел мощный сезон хлопка, который продолжается и осенью. Украинские силы уничтожили вражескую систему "Триумф" у Евпатории – Институт изучения войны указали на беспомощность российской ПВО.
Уже не первый раз украинцам удается ликвидировать российский комплекс ПВО в оккупированном Крыму – 23 августа они уничтожили систему С-400 на полуострове возле Оленевки. В Институте изучения войны говорят, что это тревожный звоночек для оккупантов.
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Непутевое ПВО в Крыму
14 сентября стало известно, что военная контрразведка ВМС и СБУ провела уникальную операцию, в ходе которой уничтожила вражеский комплекс ПВО "Триумф" под Евпаторией Атаку совершили с помощью беспилотников и ракет украинского производства. Сначала дроны СБУ поразили радары и антенны комплекса, а затем, когда радиолокационные системы были выведены из строя, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С-300/400 "Триумф".
В Институте войны считают, что успех украинцев свидетельствует о том, что у россиян в оккупированном Крыму могут быть системные тактические сбои ПВО. Эксперты говорят, что оккупанты имеют серьезные проблемы с ПВО на полуострове, если не смогли перехватить ракеты с помощью системы С-400.
Российский "Триумф" обернулся позором для оккупантов
- 23 августа Силы обороны уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-400 во временно оккупированном Крыму вблизи Оленевки. При ликвидации ПВО также был уничтожен и личный состав. За словами Буданова, уничтожение "Триумфа" обнажит противовоздушную оборону россиян в западной части полуострова. Они будут вынуждены снять комплексы ПВО в других местах, поскольку почти все системы стянули на фронт.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что С-400 в Крыму уничтожили новой современной ракетой украинского производства.
- Между тем оккупационные власти полуострова сначала сообщили, что взрывы возле Оленевки – это якобы загорелась сухая трава. Но, очевидно, поняв, что правды не утаить, и на ее фоне это оправдание будет звучать смешно, удалили позже это сообщение.
- 14 сентября украинцы повторили успех, уничтожив комплекс "Триумф" возле Евпатории.