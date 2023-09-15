Россияне имеют "проблемы" с ПВО в Крыму: в ISW проанализировали уничтожение "Триумфа" у Евпатории

Этим летом в Крыму произошел мощный сезон хлопка, который продолжается и осенью. Украинские силы уничтожили вражескую систему "Триумф" у Евпатории – Институт изучения войны указали на беспомощность российской ПВО.

Уже не первый раз украинцам удается ликвидировать российский комплекс ПВО в оккупированном Крыму – 23 августа они уничтожили систему С-400 на полуострове возле Оленевки. В Институте изучения войны говорят, что это тревожный звоночек для оккупантов.

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Непутевое ПВО в Крыму

14 сентября стало известно, что военная контрразведка ВМС и СБУ провела уникальную операцию, в ходе которой уничтожила вражеский комплекс ПВО "Триумф" под Евпаторией Атаку совершили с помощью беспилотников и ракет украинского производства. Сначала дроны СБУ поразили радары и антенны комплекса, а затем, когда радиолокационные системы были выведены из строя, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С-300/400 "Триумф".

В Институте войны считают, что успех украинцев свидетельствует о том, что у россиян в оккупированном Крыму могут быть системные тактические сбои ПВО. Эксперты говорят, что оккупанты имеют серьезные проблемы с ПВО на полуострове, если не смогли перехватить ракеты с помощью системы С-400.

Российский "Триумф" обернулся позором для оккупантов