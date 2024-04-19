Второй самолет был вынужден развернуться, — Юсов о последствиях сбития российского Ту-22
Источник:Радио Свобода
Украина впервые сбила российский бомбардировщик Ту-22. Он приземлился в России, но был подбит раньше, при попытке атаковать украинскую территорию.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов раскрыл детали совместной операции с Воздушными силами. Он сказал, что это действительно "знаковая операция".
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Ряд ракет не выпустили
Юсов также отметил, что расстояние сбития было около 300 километров от границы Украины.
Кроме этого, он подчеркнул, что это впервые с начала полномасштабной войны было уничтожено ше во время выполнения боевой задачи собственно, в воздухе.
То есть, другой самолет, который шел за ним, был вынужден развернуться. И это означает, что еще ряд ракет не был выпущен по Украине
– объяснил Юсов.
Что известно об уничтожении Ту-22
- Так, утром 19 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в Красногвардейском районе Ставропольского края России упал военный самолет.
- Падение бомбардировщика подтвердили и в минобороны России, отметив, что самолет без боекомплекта потерпел крушение якобы после выполнения "боевого задания" при возвращении на аэродром базирования. Причиной авиакатастрофы в минобороны страны-террориста назвали "техническую неисправность".
- Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил, что ВСУ вместе с ГУР впервые ликвидировали российский самолет Ту-22М3, который является носителем крылатых ракет Х-22. Эти борта систематически обстреливают Украину.