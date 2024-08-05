Уничтожены Су-34 и склад БК: в ГУР рассказали детали "хлопка" на аэродроме "Морозовск"

Силы обороны 3 августа атаковали российский аэродром "Морозовск" в Ростовской области России. В Главном управлении разведки наконец раскрыли детали, что именно было поражено на этом аэродроме.

На аэродроме "Морозовск", по данным украинской разведки, есть поражение авиационной техники врага. Кроме того, повреждена также и инфраструктура самого аэродрома.

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Какие последствия поражения по аэродрому "Морозовск"

В ГУР МО отметили, что данные космической разведки свидетельствуют, что в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора России "Морозовск" в Ростовской области 3 августа 2024 года уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

Еще два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов,

– отметили в разведке.

Представители Главного управления разведки также отметили, что на аэродроме полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения – от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

Последствия атаки на аэродром "Морозовск" / Фото ГУР МО

"Четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения", – написали в ГУР.

К слову, сначала причастность к атаке по аэродрому "Морозовск" подтвердили в Генштабе ВСУ. Военные отметили, что вместе с этим ударом удалось поразить ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

Интересно, что только 4 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил вблизи аэродрома чрезвычайную ситуацию. Там муниципальная рабочая группа приступила к обходу территории "Морозовска", чтобы оценить ущерб, нанесённый ночной воздушной атакой.

Кроме того, после самой атаки российские чиновники не смогли посчитать количество беспилотников, которые атаковали этот аэродром. Так, российское минобороны писало, что ночью противовоздушная оборона российских войск сбила сразу 36 беспилотников над Ростовской областью, а Голубев отчитался об атаке 55 беспилотниками. Очевидно, чиновники страны-агрессора не согласовали свою ложь или количество дронов, которое реально отработало по аэродрому, было существенным.