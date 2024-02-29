У каждого пилота уже есть мандраж, – Игнат об уничтожении российской авиации

Воздушные силы Украины 29 февраля уничтожили три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34. Соответственно российские пилоты уже боятся идти на выполнение заданий.

Об этом 24 Каналу сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Сейчас оккупанты уменьшили свою интенсивность в воздухе.

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Как влияет уничтожение истребителей

У Украины появилось больше средств, которые позволяют ликвидировать оккупантов на дальних расстояниях, подчеркнул Игнат. Крайне важно иметь дальнобойные системы ПВО, дождаться истребителей F-16, потому что несмотря на их модификацию, эта техника лучше имеющейся советской.

"Когда все это заработает в комплексе – и наземные, и воздушные комплексы – это поможет еще эффективнее работать против оккупантов", – объяснил он.

Враг нарастил силы на восточном и южном направлениях. В частности, на последнем наносит удары КАБами. Поэтому удалось уничтожить большое количество российской техники.

Командование посылает пилотов на выполнение задач, а они уже воочию видели, как горят А-50 и падают Ил-22, Су-34, Су-35 за этот короткий период. Поэтому у них есть определенный мандраж, потому что понимают, что могут попасть под прицел Patriot или иного комплекса, который может их достать на большом расстоянии,

– отметил спикер.

По его словам, россияне стали более осторожными. Уже четвертый день подряд не наблюдается самолетов А-50 на Азовском направлении. Соответственно они стали меньше применять управляемые авиабомбы на южном направлении.

"Возможно, у них нет достаточного количества, чтобы наносить больше ударов, а может делают свои выводы. Как видим, Воздушные силы работают по Су-34, Су-35 и другим целям фактически ежедневно. Да, не всегда удается их уничтожать, они могут использовать противоракетные маневры, но возможности и средства есть благодаря спланированным действиям руководства Воздушных сил", – добавил Юрий Игнат.

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