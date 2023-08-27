Уничтожили 4 крылатые ракеты, – в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки

Воздушные силы 27 августа рассказали о деталях атаки, которую совершили россияне ночью. Военные отметили, что наши защитники смогли уничтожить 4 вражеские ракеты.

Эти ракеты россияне запускали из района Каспийского моря. В то же время было много и ложных целей.

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Какие детали ночной атаки россиян

В Воздушных силах отметили, что ночью противник нанес удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, Х-55 и Х-555. Их оккупанты выпустили из 5 самолетов стратегической авиации из воздушного пространства России в районе аэродрома "Энгельс".

Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101, Х-55 и Х-555 в центральных и северных областях,

– подчеркнули военные.

Они также рассказали, что всего за ночь наблюдали до восьми воздушных целей. В Воздушных силах предположили, что, вероятно, все они оказались ложными.

В заключение там подчеркнули, что информация о попадании пока не поступала военным.

Что известно о ночной атаке 27 августа