Уничтожили 4 крылатые ракеты, – в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки
Источник:Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы 27 августа рассказали о деталях атаки, которую совершили россияне ночью. Военные отметили, что наши защитники смогли уничтожить 4 вражеские ракеты.
Эти ракеты россияне запускали из района Каспийского моря. В то же время было много и ложных целей.
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Какие детали ночной атаки россиян
В Воздушных силах отметили, что ночью противник нанес удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, Х-55 и Х-555. Их оккупанты выпустили из 5 самолетов стратегической авиации из воздушного пространства России в районе аэродрома "Энгельс".
Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101, Х-55 и Х-555 в центральных и северных областях,
– подчеркнули военные.
Они также рассказали, что всего за ночь наблюдали до восьми воздушных целей. В Воздушных силах предположили, что, вероятно, все они оказались ложными.
В заключение там подчеркнули, что информация о попадании пока не поступала военным.
Что известно о ночной атаке 27 августа
- Воздушная тревога начала распространяться по областям Украины 27 августа около 3:33 утра. Через полчаса опасность была по всей территории нашего государства из-за пуска ракет россиянами из района Каспийского моря.
- Во время этой тревоги россияне пускали ракеты как на столицу, так и в центральные и западные области Украины. Отбои раздались около 6:24 утра.
- Во время ракетных обстрелов активно работала и противовоздушная оборона нашего государства. В частности, об этом сообщалось в Киевской, Черкасской и Львовской областях.
- Впоследствии о работе ПВО сообщили и в Кировоградской области. Глава ОВА Андрей Райкович подчеркнул, что наши защитники неба поработали удачно и поблагодарил их за такую работу.
- Кроме того, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что россияне активно маневрировали ракетами во время атаки. Таким образом враг выискивал варианты прокладки безопасных маршрутов для будущих атак.