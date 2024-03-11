Мог бы защититься, – военный обозреватель о возможном уничтожении Patriot

В сети опубликовали видео, на котором оккупанты якобы попали в две пусковые установки ЗРК Patriot. Сейчас официально подтверждения потерь нет.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, если действительно подтвердится уничтожение двух пусковых установок, то это будет неприятной потерей.

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ЗРК Patriot – одна из самых современных систем вооружений, которая есть в Украине. Она помогает уничтожать почти всю номенклатуру российского ракетного вооружения.

Но скажу простую вещь. Это – война. А на войне теряют технику. И нет разницы – дорогая или дешевая. Риск потери как ценного, так и массового вооружения есть всегда. К этому надо быть готовым,

– сказал Коваленко.

Patriot мог бы себя защитить

Как отметил Коваленко, некоторые европейские страны имеют на вооружении ЗРК Patriot. Поэтому теоретически они могли бы заместить две пусковые установки. Но пока ничего не известно о таком процессе. Или же было бы неплохо получить ЗРК SAMP/T, который такой же эффективный, как и Patriot.

В общем на видео видно было, что системы перемещались на другое место и не были в режиме боевого дежурства. Оккупанты запустили туда "Искандер".

Если бы системы были в боевом дежурстве, то Patriot мог бы защититься. У него высокое противодействие против этих ракет. Если эти системы находятся в боевом дежурстве, то их сложно поразить,

– сказал Коваленко.

ЗРК Patriot: кратко