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      Уолкер анонсировал новые поставки оружия для Украины уже в ближайшие месяцы

      149 Читати новину українською
      Курт Уолкер
      Курт Уолкер / 24 Канал

      Специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Уолкер заявил, что Вашингтон вскоре объявит о начале новых поставок оружия для Украины.

      Об этом Курт Уолкер сообщил во время брифинга в Брюсселе.

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      У нас есть возможность продать дополнительное военное оборудование. Об этом будет объявлено позже,
      – заявил Уолкер отвечая на вопросы журналистов.

      Он также отметил, что конгресс будет уведомлен о первых траншах в ближайшие несколько месяцев. Такой шаг Уолкер связал с ситуацией в Керченском проливе. Он также рассказал, что США и европейские страны обсуждают возможность введения новых или расширение уже действующих санкций против России.

      Напомним, что ранее Курт Уолкер назвал мощным сигналом решение ЕС продлить экономические санкции против России еще на полгода.

      Добавим, что всего в нынешнем списке санкций – около 200 граждан РФ и организаций, занимающихся различной деятельностью в Крыму и в фейковых "ДНР" и "ЛНР".

      Что случилось в Керченском проливе?

      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Санкции Конфликт в Азовском море Оружие Курт Волкер
      Источник: 24 Канал
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