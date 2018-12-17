Волкер анонсував нові поставки зброї для України вже у найближчі місяці

Спеціальний представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки з питань України Курт Волкер заявив, що Вашингтон незабаром оголосить про початок нових поставок зброї для України.

Про це Курт Волкер повідомив під час брифінгу у Брюсселі.

Читайте також: Рвані рани кінцівок і сильні забиття: Денісова розповіла про стан полонених українських моряків

У нас є можливість продати додаткове військове обладнання. Про це буде оголошено згодом,

– заявив Волкер відповідаючи на питання журналістів.

Він також зауважив, що конгрес буде повідомлений про перші транші в найближчі кілька місяців. Такий крок Волкер пов'язав із ситуацією у Керченській протоці. Він також розповів, що США і європейські країни обговорюють можливість введення нових або розширення вже чинних санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що раніше Курт Волкер назвав потужним сигналом рішення ЄС продовжити економічні санкції проти Росії ще на півроку.



Додамо, що всього у теперішньому списку санкцій – близько 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в Криму і у фейкових "ДНР" та "ЛНР".

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.