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      Рвані рани кінцівок і сильні забиття: Денісова розповіла про стан полонених українських моряків

      228 Читать новость на русском
      Людмила Денісова та адвокати українських моряків
      Людмила Денісова та адвокати українських моряків / 24 канал

      Українська омбудсвумен Людмила Денісова розповіла про стан полонених українських моряків, які перебувають у незаконному ув'язненні в Москві.

      Про це Денісова повідомила під час прес-конференції.

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      Я можу поширювати тільки ту інформацію, що я чула від своєї колеги пані Москалькової, коли вона відвідала поранених у "Матроській тиші" та ділитися інформацією консулів,
      – заявила правозахисниця.

      Так, за її словами моряк Андрій Артеменко дістав осколкове поранення та сильне забиття правої кисті руки.

      "Сухожилля, кисть не травмовані, але рухи пальців рук ускладнені. Глибокий осколковий поріз останьої фаланги підмізинного пальця правої руки. Як повідомив поранений, за словами лікарів, функції руху пальців мають відновитися", – додала уповноважена ВР з прав людини.

      Денісова омбудсвумен правозахисниця моряки полонені моряки
      Омбудсвумен Людмила Денісова та адвокати полонених українських моряків

      А ось стан наймолодшого українського моряка Андрія Ейдера є значно важчим.

      Щодо Ейдера – тут ситуація складніша. Він зазнав сильного забиття коліна. Коліно зараз не згинається, є рвана рана ноги глибиною 2 – 4 сантиметри. Йому була надана допомога у лікарні Керчі. Зараз йому щодня надається медична допомога. Він чекає на консультацію офтальмолога. Пересувається на милицях,
      – розповіла Денісова.

      У той же час у третього пораненого, Василя Сороки, – травмована рука.

      "Сорока дістав тяжку рвану рану передпліччя лівої руки, осколок пройшов наскрізь та застряв на виході, частково пошкоджено сухожилля та м'язи руки. Йому також надається медична допомога", – сказала Людмила Денісова.

      Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Україна – Росія заручники Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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