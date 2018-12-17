18:50
17 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Заборонене кіно
      Згадати все
      14:17, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Українські моряки в полоні РФ: коли "суд" анексованого Криму розгляне апеляції бранців

      50 Читать новость на русском
      Так званий суд у Криму
      Так званий суд у Криму / фото з відкритих джерел

      Так званий Верховний суд окупованого Росією Криму планує 19 грудня розглянути перші п'ять апеляційних скарг захисту на арешт військовополонених моряків, захоплених російськими силовиками 25 листопада поблизу Керченської протоки.

      Про це інформує "Інтерфакс".

      Читайте також: 8 захоплених українських моряків назвали себе військополоненими, – адвокат

      Розгляд призначений на 19 грудня,
      – повідомив представник "суду".

      Відомо, що захист просить скасувати рішення про арешт всіх 24 українців і відпустити їх.

      Зазначимо, що адвокати українських моряків, які брали участь 27 та 28 листопада у засіданнях з обрання їх підзахисним запобіжного заходу, оскаржили рішення про взяття їх під варту до 25 січня 2019 року.

      Додамо, що 16 грудня у Москві відбулася акція протесту із закликом відпустити захоплених у полон українських моряків.

      Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Українці в полоні РФ заручники Конфлікт в Азовському морі Судді
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Стихійні лиха, що сколихнули світ у 2018 році: нищівні пожежі, землетруси, повені
      сьогодні , 18:01 Стихійні лиха, що сколихнули світ у 2018 році: нищівні пожежі, землетруси, повені
      Наталя Боднар 159
      Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися
      сьогодні , 17:30 Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися
      Леонід Остальцев 118
      "Північний потік-2" розколює Європу і вже збурив спротив у Німеччині
      сьогодні , 17:06 "Північний потік-2" розколює Європу і вже збурив спротив у Німеччині
      Борис Немировський 2813
      Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"
      сьогодні , 16:02 Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"
      Сергій Лещенко 405
      Новий рік у Києві: які вулиці перекриють на свята – детальна карта
      сьогодні , 16:00 Новий рік у Києві: які вулиці перекриють на свята – детальна карта
      1330
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук