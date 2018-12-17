Українські моряки в полоні РФ: коли "суд" анексованого Криму розгляне апеляції бранців

Так званий Верховний суд окупованого Росією Криму планує 19 грудня розглянути перші п'ять апеляційних скарг захисту на арешт військовополонених моряків, захоплених російськими силовиками 25 листопада поблизу Керченської протоки.

Про це інформує "Інтерфакс".

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Розгляд призначений на 19 грудня,

– повідомив представник "суду".

Відомо, що захист просить скасувати рішення про арешт всіх 24 українців і відпустити їх.

Зазначимо, що адвокати українських моряків, які брали участь 27 та 28 листопада у засіданнях з обрання їх підзахисним запобіжного заходу, оскаржили рішення про взяття їх під варту до 25 січня 2019 року.

Додамо, що 16 грудня у Москві відбулася акція протесту із закликом відпустити захоплених у полон українських моряків.

Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.