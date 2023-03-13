У кого-то истерика: Паша "Мерседес" во время богослужения пугал людей "апокалипсисом"

Монахи УПЦ Московского патриархата должны покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта 2023 года. Из-за такого решения у пророссийских "священнослужителей" уже "подгорает" не на шутку. Истерит и сам Павел Лебедь, более известный как Паша "Мерседес".

В сети распространяют видео, как во время богослужений Паша "Мерседес" жалуется на выселение монахов из Лавры. Более того, Лебедь начал запугивать верующих "апокалипсисом".

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Наверняка апокалипсис начинается с Украины,

– истерически заорал Паша "Мерседес".

Также он подчеркнул, что монахи УПЦ МП будут "до последнего отстаивать свои права". Более того, "свои святыни". Похоже, что пророссийский митрополит цинично считает, что Киево-Печерская лавра принадлежит московскому патриархату и государству-агрессору.

Кроме того, Павел Лебедь заявил о каких-то "людях в священнических рясах", мечтают "осквернить все, что можно", в частности, храмы. "Если поносят церковь, то поносят Христа. Если поносят церковь, то поносят тех, кто ходит в церковь", – цинично сказал "Мерседес".

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