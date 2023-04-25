Сектантское мышление: как УПЦ МП удалось "промыть мозги" прихожанам и можно ли это исправить

Придет конец света, Киев затопит, корабли поплывут – прихожане УПЦ МП каждый раз отмечаются своими одиозными заявлениями. Это типичный признак сектантского мышления и следует учитывать специфику религиозного сознания.

Об этом в эфире 24 Канала отметила религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович. Она рассказала можно ли повлиять на такое специфическое "мировоззрение".

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Все секты так начинают

По словам эксперта, представители УПЦ МП сознательно закладывают идею своей избранности и единой истины. А все остальные, мол, попали под влияние секуляризационной эпохи.

"Это признак религиозного сектантского мышления и сознания. Все секты так и начинают. Они отделяются от основного ствола учения и начинают настаивать на том, что все впали в грех, не знают пути к правде, вере в Бога и только мы призваны к этой особой миссии, которую выполняем ценой жертвы, стояния и тд", – отметила она.

Людмила Филиппович о действиях прихожан УПЦ МП: смотреть видео

Необходимо критическое мышление

Хуже всего то, что искоренить эти идеи уже невозможно, считает религиовед. Здесь нужно, чтобы у людей было развито минимальное критическое мышление, а в православии образца МП никогда оно не культивировалось – все воспринималось на веру.

Но призываю открыть глаза и посмотреть беспристрастно. Люди, никто вашу веру не отнимает, церкви не закрывают и не отнимают. Если есть какие-либо переходы – это добровольное решение. Если вам комфортно жить в той церкви, которая благословляет убийство украинцев, которая "легла" под Путина и ждет пока украинской культуре придет конец – этого не будет,

– сказала Филиппович.

Эксперт подчеркнула, что сейчас стоит работать с молодежью, которая на тех территориях, открывать им глаза реальными аргументами.

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