Случайных людей не бывает, – сотрудник разведки сказал, много ли агентов ФСБ в УПЦ МП

Среди священников УПЦ МП неоднократно обнаруживали агентов России. Московские попы, которые после провозглашения независимости Украины в 1991 году бывали в России, заканчивали там духовные академии и имели тесные связи с РПЦ, все без исключения являются агентами ФСБ.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал сотрудник внешней разведки КГБ СССР Александр Зеленко. По его словам, священнослужители церкви Московского патриархата за 30 лет нанесли немало вреда памятникам украинской культуры, изготовляли подделки икон в частности.

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Кто среди попов УПЦ МП агенты России

Зеленко отметил, что все священники УПЦ МП, которые до провозглашения независимости Украины свободно проповедовали и не сидели в тюрьме, сотрудничали с КГБ.

Если священник свободно проповедует, имеет приход, что-то говорит, то он еженедельно пишет отчет (для КГБ – 24 Канал) на своих прихожан. Если он этого не делает, то подвергается репрессиям. Никаких исключений быть не могло,

– утверждает он.

По словам сотрудника разведки, московские попы, которые после провозглашения независимости Украины в 1991 году бывали в России, заканчивали там духовные академии и имели тесные связи с РПЦ, все без исключения являются агентами ФСБ.

"ФСБ работает жестко, четко, никаких случайных людей там не бывает. Предложите любому священнику так называемой УПЦ, как они говорят, очень простую вещь. Пусть провозгласит анафему российскому войску и Путину. Это будет такой момент истины. Он костями ляжет, но этого не будет", – сказал Зеленко.

УПЦ МП нанесли ущерб памятникам украинской культуры

Александр Зеленко подчеркнул, что священники церкви Московского патриархата тянут время не только для того, чтобы продолжать свою пропагандистскую и разведывательную деятельность.

Я не уверен, что в храмах, где руководили московские священники, осталось много подлинных предметов искусства, икон, а не копий. Потому что московский центр всегда настаивал на том, чтобы в случае перехода контроля над какой-то епархией из другой страны все реальные ценности заменять на копии,

– объяснил он.

Разведчик отметил, что несколько десятков цехов по производству икон под руководством УПЦ МП работают в Украине до сих пор, в частности, в Киевской области.

"У них прекрасное техническое оборудование, инженерами там работают китайцы, индусы. Это такие серьезные промышленные предприятия. Меня всегда удивляет, почему наши спецслужбы до сих пор обходят эти производства. Московским попам нужно еще некоторое время, чтобы завершить эту замену", – говорит Зеленко.

Он подчеркнул, что если удастся прикрыть деятельность церкви Московского патриархата на территории Украины, то можно будет увидеть, какой ущерб они нанесли культуре и истории Украины.

Кого еще вербуют российские спецслужбы

Зеленко рассказал, что российские спецслужбы вербуют не только духовенство или руководителей разных структур, но и уборщиц, охранников и других.

"Обычная уборщица может проконтролировать руководство: с кем встречалось, когда, в каком режиме, с каким выражением лица и так далее. Любой охранник даст исчерпывающую информацию. Поэтому гораздо выгоднее завербовать шофера или уборщицу, чем пытаться добраться до высшего руководства", – добавил разведчик.

Российские агенты в других странах

Александр Зеленко отметил, что в каждой стране есть два агентурных центра России: главное разведывательное управление – военная разведка, ФСБ – политическая и стратегическая. Они не взаимодействуют друг с другом. Если через один канал пройдет дезинформация, то не продублируется через другой.

Может быть от 20 до 200 агентов в каждой стране. Они разделены на небольшие группы. В общей сложности это приблизительно 5 человек в каждой группе. Группу знает только руководитель. Остальные члены группы друг друга не знают. Большинство – это "спящая" агентура, которая будет включаться только под конкретную задачу,

– объяснил он.

Разведчик обратил внимание, что польские спецслужбы хорошо работают и постоянно обнаруживают разведывательные и диверсионные группы. Польша понимает, что является основным объектом для России.

"В Германии и Франции есть примерно 500 – 700 российских агентов. В меньших странах – 100 – 200 "спящих" агентов высокой квалификации", – отметил Зеленко.

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