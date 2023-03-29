Про це в ефірі 24 Каналу розповів співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленко. За його словами, священнослужителі церкви Московського патріархату за 30 років завдали чимало шкоди пам’яткам української культури, виготовляли підробки ікон зокрема.

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Хто серед попів УПЦ МП є агентами Росії

Зеленко зазначив, що усі священники УПЦ МП, які до проголошення незалежності України, вільно проповідували та не сиділи у тюрмі, співпрацювали з КДБ.

Якщо священник вільно проповідує, має парафію, щось говорить, то він щотижнево пише звіт (для КДБ – 24 Канал) на своїх парафіян. Якщо він цього не робить, то піддається репресіям. Ніяких винятків бути не могло,

– стверджує він.

За словами співробітника розвідки, московські попи, які після проголошення незалежності України у 1991 році бували в Росії, закінчували там духовні академії та мали тісні зв’язки з РПЦ, усі без винятку є агентами ФСБ.

"ФСБ працює жорстко, чітко, ніяких випадкових людей там не буває. Запропонуйте будь-якому священнику так званої УПЦ, як вони кажуть, дуже просту річ. Хай проголосить анафему російському війську і Путіну. Це буде такий момент істини. Він кістками ляже, але цього не буде", – сказав Зеленко.

УПЦ МП завдали шкоди пам’яткам української культури

Олександр Зеленко підкреслив, що священники церкви Московського патріархату тягнуть час не лише для того, щоб продовжувати свою пропагандистську та розвідувальну діяльність.

Я не впевнений, що у храмах, де керували московські священники, залишилося багато автентичних, справжніх предметів мистецтва, ікон, а не копій. Бо московський центр завжди наполягав на тому, щоб у випадку переходу контролю над якоюсь єпархією з іншої країни, всі реальні цінності замінювати на копії,

– пояснив він.

Розвідник відзначив, що кілька десятків цехів з виробництва ікон під керівництвом УПЦ МП працюють в Україні досі, зокрема, у Київській області.

"У них прекрасне технічне обладнання, інженерами там працюють китайці, індуси. Це такі серйозні промислові підприємства. Мене завжди дивує, чому наші спецслужби досі обходять ці виробництва. Московським попам треба ще деякий час, аби завершити цю підміну", – говорить Зеленко.

Він наголосив, що коли вдасться прикрити діяльність церкви Московського патріархату на території України, то можна буде побачити, якої шкоди вони завдали для культури та історії України.

Кого ще вербують російські спецслужби

Зеленко розповів, що російські спецслужби вербують не тільки духовенство чи керівників різних структур, але й прибиральниць, охоронців та інших.

"Звичайна прибиральниця може проконтролювати керівництво: з ким зустрічалось, коли, в якому режимі, з яким виразом обличчя тощо. Будь-який охоронець дасть вичерпну інформацію. Тому набагато вигідніше завербувати шофера чи прибиральницю, аніж намагатися дістатися до вищого керівництва", – додав розвідник.

Російські агенти в інших країнах

Олександр Зеленко зауважив, що у кожній країні є два агентурні центри Росії: головне розвідувальне управління – військова розвідка, ФСБ – політична та стратегічна. Вони не взаємодіють між собою. Якщо через один канал пройде дезінформація, то не продублюється через інший.

Може бути від 20 до 200 агентів у кожній країні. Вони розділені на невеличкі групи. Загалом це приблизно 5 людей у кожній групі. Групу знає тільки керівник. Всі інші члени групи один одного не знають. Більшість – це "спляча" агентура, яка буде вмикатися тільки під конкретне завдання,

– пояснив він.

Розвідник звернув увагу, що польські спецслужби добре працюють та постійно виявляють розвідувальні та диверсійні групи. Польща розуміє, що є головним об’єктом для Росії.

"У Німеччині та Франції є приблизно 500–700 російських агентів. У менших країнах – 100–200 "сплячих" агентів високої кваліфікації", – зазначив Зеленко.

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