Спасал жизнь в ожесточенных боях под Бахмутом: подарок от школьницы стал оберегом для бойца ВСУ

Школьница написала письмо воину ВСУ, в которое положила четки. Боец брал их в каждый бой – подарок девочки стал для него оберегом.

В ответ защитник тоже приготовил подарок. Он подписал 9-летней Софийке большой украинский флаг.

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Вервичка спасала жизнь во многих боях

Полгода назад 9-летняя Софийка вместе с одноклассниками из-за волонтеров передала украинским защитникам письма. Девочка рассказала, что хотела положить в конверт что-то особенное, поэтому там очутилась вереница. Он добрался до Даниила, который стал носить подарок девочки с собой в каждый бой.

Воин получил на фронте ранения, однако выжил и попал на реабилитацию во Львов, где живет Софийка, и им удалось познакомиться.

Это письмо меня очень растрогало, я его держал в своем штурмовом рюкзаке, пока мы не поехали на Бахмут, где он уже сгорел,

– рассказал Даниил.

Вервица – до сих пор с защитником. По его словам, подарок школьницы стал для него оберегом. Мол, благодаря ему боец выходил живым из самых ожесточенных боев.

"27 марта я зашел с собратьями своими, потерял друга. То есть мы зашли пятеро, потеряли троих. К тому времени уже были ранены, мы зашли выносить раненых. Я уже думал, что оттуда тоже не выйду", – вспоминает военный один из удивительных спасений в Кременной.

Даниил уверен, что четка помогла ему выжить и под Бахмутом.

"Нас обстреляли, и один из боеприпасов попал прямо под ноги. Я не знаю, как меня ни одним осколком не задело. Я считаю, что это реально чудо, потому что там такая траектория разлета, что обязательно попадет”, – отметил боец .

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Детские письма вдохновляют военных

Даниилу исполнилось 24 года. Он – херсонец, который до полномасштабной войны был моряком. Бескрайнее море на степи Донбасса парень поменял в апреле.

Я вернулся из рейса, был моряком, вообще живу в Херсоне. Пошел в рейс на 7 месяцев, когда уже приехал сюда, Херсон был оккупирован,

– рассказал военный.

Софийка узнала о том, что защитник хочет с ней встретиться и поблагодарить за оберег, от отца одноклассницы, который тоже был на фронте.

"Очень большая радость, хорошая новость, я плакала, я просто не могла остановиться", – рассказала мама школьницы.

По словам волонтеров, письма от детей очень вдохновляют бойцов. Они носят картинки с собой в карманах, вешают в блиндажах.

"Очень спасибо, потому что они видят для чего они находятся там", – отмечают волонтеры.

Школьница также получила подарок от бойца – он подписал ей большой сине-желтый флаг. Еще некоторое время воин будет находиться во Львове на ротации, а потом снова вернется на фронт.