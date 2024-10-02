Россияне могут превратить КАБы в крылатые ракеты: как им это удастся и какая угроза

Россияне продолжают работать над осовремениванием советского оружия, делая его еще более смертоносным. В частности, усовершенствовать могут управляемые авиабомбы.

Российские КАБы не являются точными, однако приносят страшные разрушения. Как Россия может повысить их эффективность, 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Будут не просто бомбами

С Советского Союза у россиян осталось тысячи авиационных бомб, в основном ФАБ-500. В свое время их вообще производили десятками тысяч, поэтому значительная часть, скорее всего, до сих пор хранится в России, даже несмотря на частые обстрелы Украины.

Сейчас их могут использовать только как планерные бомбы, а дальше однозначно будет двигатель: или реактивный, или турбореактивный – в зависимости от возможностей. Турбореактивный двигатель для самолета, конечно, лучше, а реактивный, особенно при работе с авиабомбами, часто срабатывает внештатно,

– объяснил Роман Свитан.

Авиационные бомбы с реактивным двигателем могут "минусовать" как авиацию, которая их перевозит, так и летный состав. Поэтому это имеет определенные риски. В то же время реактивный двигатель позволит российской армии увеличить глубину ударов по позициям ВСУ без риска обнаружения или уничтожения.

"С ними придется работать так же как и с крылатыми ракетами. То есть с реактивным двигателем бомба уже будет видна через тепловой след, который отслеживают инфракрасные головки наведения. Это уже фактически будет крылатая ракета, которую надо уничтожать", – отметил полковник запаса.

Первоочередной задачей для Сил обороны является, конечно, уничтожение носителей, которые сбрасывают авиационные бомбы. Уничтожать их нужно или на местах базирования, или в воздухе во время подлета к рубежам пуска.

Что нужно Украине для уничтожения российских самолетов

Сбрасывают управляемые авиабомбы чаще всего с самолетов Су-34. Их у россиян есть около сотни. Для их эффективного снижения на аэродромах Украине нужно разрешение на дальнобойные удары по России и соответствующее оружие.

Кроме разрешения, нужно просить у наших партнеров отправку ракет JASSM для F-16 с дальностью до 900 километров,

– отметил Свитан.

Стоит заметить, что в течение сентября ведущие СМИ писали о том, что Соединенные Штаты Америки близки к передаче Украине дальнобойных ракет JASSM. В то же время из-за технических вопросов ракеты могут поступить в Украину через несколько месяцев – вероятно, уже после выборов в США.

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