Російські КАБи не є точними, однак приносять страшні руйнування. Як Росія може підвищити їхню ефективність, 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Будуть не просто бомбами

З Радянського Союзу у росіян залишилось тисячі авіаційних бомб, здебільшого ФАБ-500. Свого часу їх узагалі виробляли десятками тисяч, тож значна частина, найпевніше, досі зберігається у Росії, навіть попри часті обстріли України.

Зараз їх можуть використовувати лише як планерні бомби, а далі однозначно буде двигун: або реактивний, або турбореактивний – залежно від можливостей. Турбореактивний двигун для літака, звичайно, кращий, а реактивний, особливо під час роботи з авіабомбами, часто спрацьовує позаштатно,

– пояснив Роман Світан.

Авіаційні бомби з реактивним двигуном можуть "мінусувати" як авіацію, яка їх перевозить, так і льотний склад. Тож це має певні ризики. Водночас реактивний двигун дозволить російській армії збільшити глибину ударів по позиціях ЗСУ без ризику виявлення або знищення.

"З ними доведеться працювати, так само як і з крилатими ракетами. Тобто з реактивним двигуном бомбу вже буде видно через тепловий слід, який відстежують інфрачервоні головки наведення. Це вже фактично буде крилата ракета, яку треба знищувати", – зазначив полковник запасу.

Першочерговим завданням для Сил оборони є, звісно, знищення носіїв, які скидають авіаційні бомби. Знищувати їх потрібно або на місцях базування, або ж у повітрі під час підльоту до рубежів пуску.

Що потрібно Україні для знищення російських літаків

Скидають керовані авіабомби найчастіше з літаків Су-34. Їх у росіян є близько сотні. Для їхнього ефективного зниження на аеродромах Україні потрібен дозвіл на далекобійні удари по Росії та відповідну зброю.

Крім дозволу, потрібно просити у наших партнерів відправку ракет JASSM для F-16 з дальністю до 900 кілометрів,

– наголосив Світан.

Варто зауважити, що впродовж вересня провідні ЗМІ писали про те, що Сполучені Штати Америки близькі до передачі Україні далекобійних ракет JASSM. Водночас через технічні питання ракети можуть надійти до України через кілька місяців – імовірно, вже після виборів у США.

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