Впереди – Заветное Желание: показываем освобожденный поселок Урожайное на карте
Украинские военные шаг за шагом продолжают освобождение территорий нашего государства и, очевидно, останавливаться не собираются. В частности, они уже отбили у врага поселок Урожайное Донецкой области.
В среду утром, 16 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о том, что Урожайное в Волновахском районе Донецкой области перешло под контроль украинских защитников. В этом материале 24 Канала узнайте, где расположен населенный пункт на карте.
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Урожайное на карте
Стоит сказать, что этот населенный пункт расположен возле Старомайорского, которое несколько недель назад деоккупировали наши военные. За это село продолжались упорные бои между оккупантами и Вооруженными Силами.
И недавно, анализируя карту боевых действий в период с 6 по 13 августа, мы предполагали, что как раз освобождение Урожайного будет следующим логичным шагом контрнаступления наших защитников. Так и вышло.
Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются,
– констатировала Анна Маляр.
Очевидно, что дальше украинская армия будет пытаться захватить позиции захватчиков в сторону таких населенных пунктов, как Заветное Желание и Старомлиновка. Нет сомнений, что нашим защитникам удастся достичь поставленных целей.
Расположение Урожайного: смотрите на карте от DeepState
Обратите внимание! На восток от поселка Урожайное протекает река Мокрые Ялы. Аналитики отмечают, что этот водоем мог несколько повлиять на темпы продвижения украинских воинов в целом на этом участке фронта. Собственно для того, чтобы освободить, в частности, Урожайное, нашим защитникам перед тем нужно было форсировать реку.
Успехи украинской армии
- ВСУ продолжают продвижение на Бердянском направлении, на котором как раз располагается Урожайное. По словам военного эксперта Александра Мусиенко, освобождение этого поселка забрало у врага плацдарм, позволявший ему контратаковать позиции наших воинов.
- Кроме того, контрнаступательная операция Вооруженных Сил продолжается на Бахмутском направлении Донецкой области. За последние месяцы наши защитники продвигались по флангам в районе этого города.
- Недавно им удалось уничтожить одно из так называемых "добровольческих формирований" России на этом направлении. В общем потери врага – безумные. По состоянию на 16 августа после начала полномасштабного вторжения погибли 255 570 оккупантов.