Впереди – Заветное Желание: показываем освобожденный поселок Урожайное на карте

Украинские военные шаг за шагом продолжают освобождение территорий нашего государства и, очевидно, останавливаться не собираются. В частности, они уже отбили у врага поселок Урожайное Донецкой области.

В среду утром, 16 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о том, что Урожайное в Волновахском районе Донецкой области перешло под контроль украинских защитников. В этом материале 24 Канала узнайте, где расположен населенный пункт на карте.

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Урожайное на карте

Стоит сказать, что этот населенный пункт расположен возле Старомайорского, которое несколько недель назад деоккупировали наши военные. За это село продолжались упорные бои между оккупантами и Вооруженными Силами.

И недавно, анализируя карту боевых действий в период с 6 по 13 августа, мы предполагали, что как раз освобождение Урожайного будет следующим логичным шагом контрнаступления наших защитников. Так и вышло.

Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются,

– констатировала Анна Маляр.

Очевидно, что дальше украинская армия будет пытаться захватить позиции захватчиков в сторону таких населенных пунктов, как Заветное Желание и Старомлиновка. Нет сомнений, что нашим защитникам удастся достичь поставленных целей.

Расположение Урожайного: смотрите на карте от DeepState

Обратите внимание! На восток от поселка Урожайное протекает река Мокрые Ялы. Аналитики отмечают, что этот водоем мог несколько повлиять на темпы продвижения украинских воинов в целом на этом участке фронта. Собственно для того, чтобы освободить, в частности, Урожайное, нашим защитникам перед тем нужно было форсировать реку.

Успехи украинской армии