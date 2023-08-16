У середу вранці, 16 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про те, що Урожайне у Волноваському районі на Донеччині перейшло під контроль українських захисників. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, де розташований населений пункт на карті.
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Урожайне на карті
Варто сказати, що цей населений пункт розташований біля Старомайорського, яке декілька тижнів тому деокупували наші військові. За це село тривали запеклі бої між окупантами та Збройними Силами.
І нещодавно, аналізуючи карту бойових дій у період від 6 до 13 серпня, ми припускали, що якраз-таки звільнення Урожайного буде наступним логічним кроком контрнаступу наших захисників. Так і сталося.
Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають,
– констатувала Ганна Маляр.
Вочевидь, далі українська армія намагатиметься захопити позиції загарбників у бік таких населених пунктів, як Завітне Бажання і Старомлинівка. Немає сумнівів, що нашим захисникам вдасться досягнути поставлених цілей.
Розташування Урожайного: дивіться на карті від DeepState
Успіхи української армії
- ЗСУ продовжують просування на Бердянському напрямку, на якому якраз-таки розташовне Урожайне. За словами військового експерта Олександра Мусієнка, звільнення цього селища забрало у ворога плацдарм, що дозволяв йому контратакувати позиції наших вояків.
- Окрім того, контрнаступальна операція Збройних Сил триває на Бахмутському напрямку на Донеччині. Упродовж останніх місяців наші захисники просувались по флангах в районі цього міста.
- Нещодавно їм вдалось знищити одне з так званих "добровольчих формувань" Росії на цьому напрямку. Загалом втрати ворога – шалені. Станом на 16 серпня від початку повномасштабного вторгнення загинуло 255 570 окупантів.