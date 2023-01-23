Урожайный день: ВСУ приземлили 2 вражеских штурмовика, вертолет и беспилотник

Воины Вооруженных сил нашего государства каждый день ликвидируют сотни оккупантов и десятки единиц их оружия. В частности, стало известно, что Воздушные силы ликвидировали 6 вражеских воздушных целей.

Об уничтожении российских штурмовиков, вертолета и беспилотника сообщили в командовании нашей армии в понедельник, 23 января. По состоянию на утро в тот же день было известно, что украинским военным удалось ликвидировать 287 самолетов и 277 вертолетов. Однако похоже, что потери врага ежечасно растут.

Читайте также Волю "Леопардам": что известно о хештеге #FreeLeopards, который активно несется по сети

Какие именно вражеские летательные аппараты уничтожили ВСУ

Заметим, что это произошло на Восточном направлении фронта. Собственно, Вооруженные Силы уменьшили вражеский арсенал летательных аппаратов на:

два штурмовика Су-25;

ударный вертолет Ка-52;

две управляемые авиационные ракеты Х-59;

БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Бьем врага вместе! Вместе – к победе,

– констатировали в Воздушных силах.



Успехи ВСУ 23 января / Картинка Воздушных сил ВСУ

Читайте также Зачем и главное, сможет ли Россия реформировать армию: британские разведчики оценили перспективу

Ситуация на фронте: оккупанты теряют личный склад и оружие