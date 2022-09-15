Зеленский угостил фон дер Ляйен арбузами из деоккупированной Херсонщины
Владимир Зеленский во время визита Урсулы фон дер Ляйен угостил ее плодами из деоккупированной Херсонщины. Во время рабочего обеда делегация пробовала арбузы и дыни.
Соответствующую информацию сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. Впоследствии об этом рассказал дипломат Андрей Сибига.
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Зеленский угостил фон дер Ляйен арбузами из освобожденной Херсонщины
И слюна течет, и слезятся глаза. Владимир Зеленский предлагает на обеде с фон дер Ляйен дыни и арбузы из недавно деоккупированных сел Херсонской области,
– написал Маасикас.
Он также опубликовал фото, на котором видна открытка с надписью: "Херсонские арбузы известны своим качеством далеко за пределами области – они в определенной степени основным продуктом региона. Сегодня хотим угостить вас арбузами и дынями, выращенными в недавно деоккупированных селах".
Затем заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига написал, что именно дыней и арбузом из недавно деоккупированных украинских земель угощали европейскую делегацию во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время рабочего обеда от имени президента Украины.
Заместитель Андрея Ермака пояснил, что протокол и символы в дипломатии имеют значение, особенно на самом высоком уровне.
Каждая деталь может усиливать переговоры и нести определенный месседж или идею. И сегодняшнее угощение фруктами с деоккупированных территорий на официальном рабочем обеде имеет следующие смыслы: и успехи на поле боя героической украинской армии и подтверждение эффективности международной помощи,
– объяснил Сибига.
Он также обратил внимание на одежду Урсули фон дер Ляйен, которая была одета в желтую рубашку и синий пиджак, символизирующие цвета украинского флага.
Президента Еврокомиссии угощали арбузами из Херсона / Фото Матти Маасикаса, Андрея Сибиги и ОП
"…Без лишних слов – красноречивое невербальное свидетельство солидарности и поддержки", – объяснил Сибига.
Визит Урсули фон дер Ляйен в Украину: что известно
- 15 сентября Урсула фон дер Ляйен в третий раз с 24 февраля приехала в Украину. Рассказывая о приезде, сказала, что столько всего изменилось, ведь наше государство теперь кандидат на вступление в ЕС.
- Глава Еврокомиссии анонсировала, что обсудит с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать экономики и людей, пока Украина движется к вступлению.
- Во время встречи Владимир Зеленский наградил главу Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого I степени. Урсула фон дер Ляйен поблагодарила и сказала, что принимает его от имени всех граждан ЕС.
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