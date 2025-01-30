Кто виноват: нардеп расставил точки над "і" относительно приостановления помощи от США

Агентство США по международному развитию (USAID) на 90 дней приостановило финансирование всех программ в мире, которые с ними связаны. Вполне возможно, что аудит продлится несколько дольше.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, отметив, что остановка проектов USAID не касается военной помощи для Украины от Соединенных Штатов. Но различные другие программы, в частности гуманитарные, действительно приостановлены.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Дунда, приостановление финансирования от USAID случилось не из-за Украины. Все это – внутриполитические "разборки" внутри Соединенных Штатов. Трамп пришел к власти и хочет расшевелить старую политическую элиту и найти коррупцию среди демократов, которые находились у власти.

Еще за год до выборов я общался с некоторыми конгрессменами. Были и представители MAGA (трамписты). Они говорили, что их прежде всего беспокоит, как распределялись при демократах деньги на помощь разным странам. Поэтому и сейчас они заморозили программы USAID на 90 дней и будут искать, есть ли признаки коррупции,

– сказал Дунда.

В ближайшие полгода большинство решений в Соединенных Штатах будут принимать сквозь призму внутриполитической борьбы. Также вполне вероятно, что аудит программ USAID продлится дольше, чем 90 дней. Это может быть и 6 месяцев.

Тут главное для Украины – как можно дальше держаться от всего этого. Не критиковать. Менее эмоционально реагировать. Понимать, что это претензии не к нам. Просто вот так случилось. Сейчас надо активизировать сотрудничество со странами ЕС, чтобы выстоять,

– подчеркнул Дунда.

После этой передряги Белый дом должен был бы прийти к решению, что им нужно обязательно быть на стороне Украины. От результата войны будет зависеть и статус США, и экономическое состояние, и международная торговля, и лидерство Штатов по миру и т.п.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить отчет о программах, финансирование которых было приостановлено из-за решения в США. Там определят, какие из них являются критическими и потребуют срочных решений.