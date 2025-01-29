Приостановление помощи от USAID: Зеленский поручил правительству отчитаться о ситуации

Владимир Зеленский поручил правительству отчет по тем программам американской поддержки, которые были приостановлены. По словам украинского лидера, это прежде всего гуманитарные программы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время вечернего обращения 28 января. До этого информацию о приостановлении проектов в нашем государстве подтвердили в USAID.

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Что сказал Зеленский о приостановлении помощи от USAID

Зеленский отметил, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие именно программы после приостановления американской помощи сейчас в дефиците.

Почти все они шли не через правительство Украины, а непосредственно через наши общины, через различные организации. Много проектов. Определим, какие из них критические и требуют решений уже сейчас,

– подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что часть такого финансирования можем обеспечить благодаря государственным финансам, а другую часть украинская власть обсудит с европейцами и американцами.

"Это касается многих сфер – от связи и цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления. Конечно, детали программ не были государственным делом, но чиновники представят мне все, и то, что является приоритетным, то, что касается украинских детей прежде всего, наших ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры, – приоритетные вещи мы обязательно поддержим", – сказал Владимир Зеленский.

К слову, Дональд Трамп 21 января издал указ о временного приостановления программ внешней помощи, что проверить их соответствие политическим целям США. Такое приостановление может длиться до 90 дней.

Были опасения, что это решение также касается и военной помощи другим государствам. Однако Владимир Зеленский отметил, что все продолжает происходить в запланированные сроки.