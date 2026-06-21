В администрации Путина заявили, что рассчитывают на победу, и упрекнули Трампа

Очередное заявление кремлевского чиновника свидетельствует о том, что агрессор даже не думает о том, чтобы положить конец войне. Москва продолжает настаивать на выполнении своих максималистских требований.

Так, помощник Путина Юрий Ушаков в интервью пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что Россия рассчитывает на военную победу в Украине.

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Как в Кремле видят завершение войны?

Россия ждет не выполнения Анкориджских договоренностей, а победы,

– подчеркнул Ушаков.

Напомним, что в Кремле постоянно ссылаются на так называемые "договоренности Анкориджа". Там утверждают, что Путин и Трамп во время саммита в августе 2025 года на Аляске якобы согласовали план урегулирования войны в Украине.

Как отмечают в Институте изучения войны, никаких официальных документов, подтверждающих существование "анкориджских договоренностей", нет. Аналитики считают, что Москва пользуется отсутствием таких подтверждений, чтобы скрыть свое нежелание отказываться от бескомпромиссных требований в Украине.

В комментарии Зарубину Ушаков отметил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже". Очевидно, что российский чиновник имел в виду администрацию Трампа.

Отдельно помощник Путина заявил об успехах оккупантов на фронте.

Западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед. Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России,

– подчеркнул Ушаков.

И в этом случае кремлевский приспешник значительно преувеличил. Оккупационные силы уже давно не имеют значительных продвижений.

К слову, накануне вышла статья главы МИД России Сергея Лаврова. Она тоже стала доказательством того, что Москва хочет продолжать войну.

Возвращаясь к так называемым "договоренностям Анкориджа", еще зимой в СМИ пытались разобраться, что они могут означать. По данным СМИ, Россия якобы готова заморозить линию фронта на юге, если получит контроль над всем Донбассом.

Кстати, президент Франции Эммануэль Макрон недавно упомянул о том, что происходило на саммите в Анкоридже. По его словам, "Трамп был готов сдать Украину Путину".