Ушли на каникулы: Палата представителей США не проголосовала за законопроект с помощью Украине
Источник:Эндрю Бейтс
Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля. Законодатели так и не проголосовали за принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине. В Белом доме уже отреагировали.
Белый дом возмущен по поводу того, что спикер Палаты представителей объявил перерыв. Говорится о Майке Джонсоне.
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В Белом доме лютуют
Представитель Белого дома Эндрю Бейтс сообщил, что Джонсон объявил каникулы "вместо того, чтобы положить конец вреду, который он наносит нашей национальной безопасности".
Каждый день, когда спикер Джонсон вызывает ухудшение нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, авторитет республиканцев в Конгрессе у американского народа падает,
– заявил Бейтс.
По его словам, вместо того, чтобы прекратить политизацию безопасности страны, спикер Джонсон "убегает", отправляя Палату представителей на досрочные каникулы.
Как отметил представитель Белого дома, Джонсон продолжает укреплять кровавые военные усилия России и иранский режим в ущерб американской национальной безопасности, рабочим местам в США и нашим ближайшим альянсам страны.
Байден отреагировал на решение Палаты представителей
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден также не остался в стороне от циничного решения Палаты представителей о перенесении голосования для помощи нашему государству.
Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта,
– отметил американский президент.
Что этому предшествовало: основное
- Ранее сообщалось, что Конгресс США должен принять законопроект о выделении помощи Украине, иначе ситуация, которая происходит в Авдеевке Донецкой области, может повториться на других участках фронта.
- Кроме того, в Белом доме обвинили республиканцев в том, что они создают угрозу для других украинских городов повторить судьбу Авдеевки. По словам американского чиновника Кирби, критическая ситуация, сложившаяся сейчас в Авдеевке, обусловлена недостаточной поддержкой Украины со стороны союзников.
- В то же время постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь цинично призвал Соединенные Штаты Америки прекратить передачу военной помощи Украине. Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что якобы Россия заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта.
- Напомним, Сенат США проголосовал за окончательное принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню. Теперь решение за Палатой представителей.