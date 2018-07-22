Усик дал первый комментарий после победы над Гассиевым

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF Александр Усик после победы над представителем России Муратом Гассиев в финале Всемирной боксерской суперсерии поделился эмоциями.

Произошло это сразу на ринге после завершения исторического боя.

Читайте также: Усик отметился уникальным достижением для Украины после победы над Гассиевым

"Первое, что я подумал, когда мне подняли руку, я мысленно себе сказал: Господи Боже, спасибо тебе за ту силу, которую ты мне дал, и за то, что ты меня привел сюда сегодня. Я хочу сказать спасибо тем людям, которые были со мной в лагере, кто мне помогал. Всем тем людям, которые приложили максимум своих усилий, чтобы я сегодня победил. Также спасибо своей семье и жене", – подчеркнул чемпион.

Относительно планов на будущее, то Усик отметил, что они с командой должны все обдумать, на сначала "надо хорошенько отдохнуть и восстановиться".

Только тогда мы подумаем. Но я слышал, что Тони Белью хочет победителя этого турнира, а он как раз боксирует в супертяжелом весе. Он меня увидит, когда я говорю? Так вот: Hey, my dear friend, я готов! Если же он не захочет опускаться до моего веса, то я поднимусь к его. Я просто буду есть дополнительную порцию макарон, и это пойдет мне на пользу,

– подчеркнул украинец.

По его словам, трофей Мохаммедда Али, который он получил по итогам встречи с россиянином, будет стоять дома на почетном месте, потому что "жена Екатерина Михайловна уже приготовила для него место".

Также Александр подошел к Гассиеву, чтобы поблагодарить его за бой.

"Ты молод, у тебя еще все впереди, а мне недолго осталось. Ты – красавец!", – сказал Усик оппоненту.

Читайте также: Усик – Гассиев: видео боксерского поединка

Кроме того, украинский боксер выразил слова благодарности всем, кто за него болел в Москве.

"Олимпийский", спасибо! Люди, земляки! Спасибо всем за поддержку. Москва-2018, ба-ам! Батя – в здании!" – добавил он.

Напомним, в ночь на 22 июля в столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал украинец.