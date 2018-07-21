Усик – Гассиев: анонс финала Всемирной боксерской суперсерии

Александр Усик и Мурат Гассиев разыграют главный приз Всемирной боксерской суперсерии. В субботу, 21 июля, в Москве, определится чемпион в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), владелец трофея Мохаммеда Али и чека на 10 миллионов долларов

Скандальное место проведения

Имя чемпиона мир мог получить еще 11 мая. Именно на этот день был запланирован бой в городе Джидда, что в Саудовской Аравии. Однако во время подготовки к бою Александр Усик получил травму, и поединок пришлось перенести. И кроме переноса даты, изменили и место проведения. Здесь активно включилась российская сторона, которая захотела, чтобы бой состоялся именно в России. Среди возможных городов фигурировало Сочи. При том сторона Усика заявляла, что не намерена боксировать в России. И все же украинца поставили перед фактом – бой состоится в Москве. Дата – 21 июля. Начало вечера бокса – в 21:00 часов.

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И даже когда уже было известно место и время проведения поединка, он мог и не состояться. Организаторы не обеспечили всех необходимых условий для проведения поединка. Об этом сам Усик заявлял, когда уже прибыл в Москву. При этом Россия пригрозила Усику судом в случае срыва поединка.

Путь к финалу

Оба боксера провели по два поединка на пути к финалу. При этом Усик дважды дрался на территории противника. Именно поэтому его сторона выступала против того, чтобы и третий бой украинец проводил "на выезде". Поэтому и просили о нейтральной территории. Но организаторы WBSS проигнорировали эту просьбу.

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В четвертьфинале Усик без проблем одолел немца Марко Хука в Берлине (этот бой мог состояться в Киеве, но в столице Украины не нашлось подходящего места для проведения встречи). В полуфинале украинец в Риге победил латвийца Майриса Бриедиса. Это была победа по очкам. Стоит добавить, что после того, как стало известно о травме Усика, именно Бриедис мог заменить украинца в финале Всемирной боксерской суперсерии. Однако такой "замены" не состоялось". При этом Бриедис сразится в этот вечер в Москве. Его соперником станет Брэндон Делорье.

Мурат Гассиев же победил поляка Кшиштофа Влодарчика и кубинца Юниера Дортикоса.

Большой куш

Это будет бой, где победитель получит все. Александр Усик является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO, Мурат Гассиев – обладатель поясов WBA и IBF в той же весовой категории. Именно эти чемпионские титулы и заберет победитель поединка. А также звание чемпиона в первом тяжелом весе по версии журнала The Ring, трофей Моххамеда Али и чек на 10 миллионов долларов. Кроме того, уже известно, с кем может выйти в ринг победитель пары Усик – Гассиев.

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Стоит отметить, что ничьей в решающем турнире WBSS не будет – на этот случай есть четвертый арбитр, который определит победителя поединка Усик – Гассиев.

О боксерах

Стоит отметить, что ни один из соперников пока не потерпел поражение на профессиональном уровне. Александр Усик провел 14 поединков и во всех победил. При этом в 11-ти – нокаутом. Мурат Гассиев имеет намного больший профессиональный доработок – 26 поединков в статусе профи. Из них 19 закончились досрочно.

Единственным негативным моментом в отношении Усика может быть то, что накануне поединка он уволил своего тренера Сергея Ватаманюка. Следовательно готовить его к финалу будет катмен Расс Анбер. Сам Ватаманюк был неприятно удивлен таким решением Усика.