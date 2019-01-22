Усик и Гвоздик завоевали престижные награды WBC

Сразу два украинских боксера – Александр Усик и Александр Гвоздик – удостоились наград от WBC (мирового боксерского совета).

WBC признала Александра Гвоздика, владеющего поясом организации в полутяжелом весе, открытием 2018 года.

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Именно в 2018 году Гвоздик стал чемпионом в полутяжелом весе, брутально нокаутировав Адониса Стивенсона.

Не остался без награды и абсолютный чемпион мира Александр Усик. Его нокаут в поединке с Тони Беллью признан лучшим в 2018 году.

Напомним, что Усик попал в топ-5 боксеров мира по версии BoxingScene независимо от весовой категории. Еще один украинец Василий Ломаченко – на второй позиции.