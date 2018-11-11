Усик поделился планами на будущее после победы над Беллью
Абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик защитил свои чемпионские титулы по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в бою против британца Тони Белью. После боксерского поединка украинец рассказал, чем он планирует заняться в будущем.
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На вопрос о своих планах на будущее Усик ответил довольно коротко.
Хочу отдохнуть с семьей, детьми, поправить здоровье и тогда уже думать о будущем,
- заявил Усик.
Среди мечтаний – съесть большую порцию макарон.
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На вопрос о том, не планирует ли он подниматься в высшую весовую категорию и стать там абсолютным чемпионом мира, Усик так и не дал однозначного ответа.
"Мы люди, мы должны ставить цели и идти к ним", – сказал боксер.
Напомним, Александр Усик является абсолютным чемпионом мира, обладая поясами по версиям WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring в первом тяжелом весе.