Усик поделился планами на будущее после победы над Беллью

Абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик защитил свои чемпионские титулы по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в бою против британца Тони Белью. После боксерского поединка украинец рассказал, чем он планирует заняться в будущем.

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На вопрос о своих планах на будущее Усик ответил довольно коротко.

Хочу отдохнуть с семьей, детьми, поправить здоровье и тогда уже думать о будущем,

- заявил Усик.

Среди мечтаний – съесть большую порцию макарон.

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На вопрос о том, не планирует ли он подниматься в высшую весовую категорию и стать там абсолютным чемпионом мира, Усик так и не дал однозначного ответа.

"Мы люди, мы должны ставить цели и идти к ним", – сказал боксер.

Напомним, Александр Усик является абсолютным чемпионом мира, обладая поясами по версиям WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring в первом тяжелом весе.