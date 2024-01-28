Не нужно паниковать: что означает увеличение финансирования на оборонные сооружения

Кабмин выделил более 17 миллиардов гривен на строительство защитных рубежей. Это вполне нормальный процесс, ведь оборону всегда нужно усиливать.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, заметив, что это совершенно логичное решение. Усиливать оборонительные рубежи нужно, ведь они помогают военным уберечься от вражеских снарядов и пуль.

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Не нужно паниковать

Как подчеркнула Гуменюк, не нужно впадать в панику из-за этого решения. Оно абсолютно уместно и своевременно.

Оборонные постройки нужны. Они защищают жизнь наших военных, какие, к примеру, ведут контрбатарейную борьбу. Там они смогут прятаться от вражеского огня. Поэтому не нужно паниковать, что укрепляют оборонительные сооружения. Они необходимы для защиты жизни бойцов,

– сказала Гуменюк.

Коллаборанты и оккупанты сразу попытались расшатать ситуацию в Херсонской области в связи с этим решением. Там начали убеждать, что обязательно вернутся в Херсон. Но это сделать невозможно. Там уже сделано много оборонительных рубежей.

Эти надежды оккупантов напрасны. Там и высота берега не позволит, и оборонительные сооружения уже готовы. И минно-взрывные заграждения тоже не позволят им пройти. А переплыть реку, даже с помощью скоростных лодок, им не получится. Их встретит контрбатарейный огонь,

– сказала Гуменюк.

Ситуация в Херсонской области: коротко