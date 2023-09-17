Более 24 миллионов долларов на закупку ПВО: Канада объявила о новой помощи для Украины

Канада выделит на помощь Украине 33 миллиона канадских долларов – более 24 миллионов долларов США. Их направят на закупку систем противовоздушной обороны.

Закупками вооружений занимается Международный фонд для Украины, созданный в июне 2023 года. Его возглавляет Великобритания.

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Канада объявила о новой помощи для Украины

Канада выделит 33 миллиона канадских долларов, то есть 24,4 миллиона долларов США на закупку оборудования ПВО для Украины вместе с Данией, Нидерландами, Великобританией, США и другими странами.

В пресс-службе канадского правительства сообщили, что страны в рамках инициативы передадут нашему государству:

сотни ракет ПВО малой и средней дальности,

другие системы, необходимые для защиты критической инфраструктуры.

Этот вклад является частью военной помощи Киеву на сумму 500 миллионов канадских долларов, которую премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июне.

В канадском правительстве напомнили, что с начала 2022 года страна выделила нашему государству помощь на сумму более 8 миллиардов канадских долларов, в том числе более 1,8 миллиарда на военную помощь. Речь идет о:

танках Leopard 2A4,

системе ПВО NASAMS,

гаубицах M777,

ракетах AIM-7,

артиллерийских боеприпасах калибра 105 и 155 миллиметров.

Военная помощь для Украины: последние новости

Недавно в интервью CNN президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется получить дальнобойные ракеты ATACMS от США осенью. Это важно, ведь они позволят не ставить на паузу украинское контрнаступление.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Берлин может вскоре принять решение по поставкам Украине крылатых ракет Taurus. Федеральное правительство не имеет по этому поводу никаких колебаний. Решения могут быть приняты в течение одной-двух недель.

Также Украина смогла договориться со Швецией о получении партии боевых машин пехоты CV-90, хорошо себя проявивших в российско-украинской войне. У Киева есть планы локализовать производство шведских машин на отечественных предприятиях.

С 2015 года Канада обучила более 38 тысяч украинских военнослужащих в рамках операции UNIFIER.