Способны сбивать "Кинжалы": Подоляк сказал, сколько нужно систем Patriot для полной защиты

Украине не хватает современных зенитных комплексов. Для того чтобы защитить всю территорию нашего государства, Воздушным силам нужно 10 – 12 комплексов Patriot.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, тактика России ясна – оккупанты используют массированные атаки беспилотников, чтобы перегрузить украинские системы противовоздушной обороны, а затем параллельно используют баллистические ракеты для атак на инфраструктуру.

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Сколько Украине нужно систем Patriot для полной защиты

Подоляк отметил, что Украине не хватает современных зенитных комплексов. В частности, таких как Patriot, способных поражать российские ракеты нового поколения – "Оникс" и "Кинжал".

Из-за дефицита этих систем мы не можем охватить все части страны,

– подчеркнул советник.

По его словам, Украине нужно 10 – 12 Patriot или подобных систем, чтобы иметь возможность защитить всю свою территорию.

Подоляк добавил, что недавние удары по Одессе показали, что усиление систем ПВО было верным как с экономической, так и с моральной точки зрения.

"Исправить все это позже будет гораздо дороже, чем обеспечить систему Patriot для защиты юга", – подытожил советник руководителя ОП.

ЗРК Patriot против российских "Кинжалов"

Германия впервые решила передать Украине ПВО Patriot в январе 2023 года. С того времени Берлин доставлял нашему государству как самые зенитно-ракетные комплексы, так и ракеты к ним

Еще в прошлом году США и Германия решили предоставить Киеву ЗРК Patriot, о которых он долго просил. Этой весной первые батареи развернули в Украине.

Ночью 4 мая россияне во время очередной атаки запустили аэробалистическую ракету "Кинжал". Кремлевская пропаганда заявляла, что ее сбить невозможно, однако украинским силам ПВО с помощью ЗРК Patriot удалось это сделать. Наши военные стали первыми, кто уничтожил передовую российскую ракету.

В ответ оккупанты начали заявлять о якобы уничтожении ЗРК Patriot. Однако это оказалось лишь их очередной фантазией, ведь у батареи много компонентов, которые стоят на определенном расстоянии друг от друга, поэтому уничтожить ее одной ракетой просто невозможно.

Ночью 16 мая россияне запустили еще 6 "Кинжалов" в направлении Киева. Их всех уничтожило украинское ПВО. Таким образом, за месяц ЗРК Patriot уничтожил 7 новейших российских ракет, против которых длительное время не было эффективной защиты.



На что способны ЗРК Patriot / инфографика 24 канала