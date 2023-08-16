Усилили сотрудничество: Залужный, Буданов и другие командующие вели переговоры с США и Британией
Источник:Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 16 августа рассказал, что он, глава ГУР МО Кирилл Буданов и другие украинские командующие вели переговоры с США и Великобританией. Следовательно, наши военное командование усилило сотрудничество в сфере обороны.
Залужный отметил, что эти переговоры проходили в расширенном формате. Он также поблагодарил за уже оказанную помощь от наших партнеров.
Смотрите также Наращивание производства дронов и новые оборонные пакеты: Зеленский обратился к украинцам
О чем говорил Залужный с партнерами
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что он вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой, заместителем Главнокомандующего Михаилом Забродским, командующим ВМС Алексеем Неижпапой, первым заместителем министра обороны Александром Павлюком и начальником ГУР МО Кириллом Будановым провели конструктивные переговоры.
Со стороны партнеров на встрече присутствовали Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе и командующий ВС США в Европе Кристофер Каволи, начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин и представители партнерских делегаций.
Сотрудничество в военной сфере – ключевая тема, которую обсуждали. Рассказал об обстановке на фронте, о ходе наших наступательных и оборонных операций,
– сказал Залужный.
Генерал подчеркнул, что он ознакомил гостей с планами Вооруженных Сил на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Кроме того, они обсудили возможные действия противника на фронте.
Залужный вел переговоры с военным командованием США и Великобритании / Фото из телеграм-канала Валерия Залужного
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что отдельно украинская сторона остановилась на нуждах военных подразделений. В частности, это боеприпасы, вооружение, средства противовоздушной обороны, системы радиоэлектронной борьбы и устройства дистанционного разминирования.
Отдельной темой были дроны, которые так нужны нашим защитникам как для противодействия враждебным БПЛА, так и для наращивания собственных усилий.
"Договорились с партнерами сосредоточить работу в этом направлении. Также обсудили возможности усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Напоследок генерал поблагодарил американских и британских партнеров за поддержку и помощь, которую они оказали в борьбе с российским агрессором. Он заверил, что вместе мы обязательно победим оккупанта в этой войне.
Недавно США объявили новый пакет помощи Украине
- Соединенные Штаты 14 августа официально объявили новый пакет военной помощи нашему государству. Общая его сумма составила около 200 миллионов долларов США.
- В этот пакет вошли средства, которые помогут контрнаступательным действиям нашей армии. В частности это боеприпасы, снаряды, оборудование для разминирования и дополнительные боеприпасы для HIMARS и Petriot.
- В США отметили, что этот пакет должен способствовать и обороноспособности нашего государства. Таким образом это было 44 транша помощи Соединенных Штатов нашему государству.