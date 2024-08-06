"Прошло почти 2 месяца": Шойгу возмутило молчаливое пренебрежение Киева в ответ на "предложение" Путина
В начале лета Владимир Путин озвучил свои условия для начала "мирных переговоров" с Украиной. Сергей Шойгу возмутился, что Киев до сих пор не отреагировал на предложение российского диктатора.
Отметим, что глава Кремля, среди прочего, предложил Украине официально отказаться от 4 своих областей. Для этого она должна была вывести свои войска из частично оккупированных Херсонщины, Запорожья, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в украинской конституции должен был быть закреплен внеблоковый статус.
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Шойгу задело молчание из Киева
Бывший министр обороны России, а ныне секретарь Совбеза, Сергей Шойгу не скрывал возмущения, что, мол, уже два месяца прошло с того, времени как Путин озвучил свои условия, а от Киева не было никакой реакции.
Чиновник заявил, что, по его мнению, бессмысленно говорить о таком формате как Женевская конференция по Украине, "формула Зеленского" и другие. "Потому что переговоры без главного переговорщика - это выглядит не очень понятно", – сказал Шойгу.
Напомним, что президент Зеленский допустил переговоры с Путиным по завершению войны.