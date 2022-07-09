Условия для завершения войны и угроза ядерного удара: эксклюзивное интервью с Подоляком

Война России против Украины продолжается, однако наши защитники не дают врагу осуществить все планы. Есть все основания полагать, что скоро произойдет определенный перелом.

Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу. Также он прокомментировал причину отставки Джонсона и то, как грустный лавров раньше времени покинул саммит G20.

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Почему Джонсон ушел в отставку

– Начнем с Джонсона. Думали, что он – в полной безопасности, ведь вотум доверия получил, поэтому на год мы расслабились и выдохнули. Вдруг очередной секс-скандал, но не у Джонсона, а у его подчиненного. Нам казалось, что это какая-то мелочь – какие-то вечеринки, секс-скандал и это не повод уходить с должности.

Это как раз и есть то, к чему мы идем. Это ценности. Ценности – это не о словах, а о модели поведения. Это о невозможности делать что-то вне правил, о которых мы договорились.

Это отличает и Великобританию, и вообще европейскую цивилизацию от варварских архаических систем, к которым мы некоторое время привыкали – когда одни правила для одних, другие – для других. Я имею в виду Советский Союз.

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Все, что происходит сегодня в Британии, вполне понятно – это внутренняя политическая дисциплина. Ее должен соблюдать кто угодно.

Внутренняя политика Британии – очень жесткая именно к нарушению правил. Мы не можем это комментировать, потому что это касается внутренней политики. Для нас, безусловно, с точки зрения этой харизмы, пассионарности, которая была у господина Джонсона, больно смотреть, что он уходит в отставку.

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Нам на фоне войны эти скандалы казались очень скудными

Эти скандалы собственно не скудные. Это о том, к чему мы должны идти, – к каким-то идеальным моделям поведения. Нельзя говорить одно и делать другое, думать о третьем, за спиной подписывать какие-то там "серые схемы" и так далее. Это то, от чего должна избавиться и Украина. И мы идем по этому пути и будем этого избавляться. Это хороший пример для нас.

Я хочу, чтобы мы понимали. С одной стороны, Джонсон как историческая фигура для Украины очень ценен. Мы должны навсегда себе запечатлеть в своей исторической памяти. Мы должны поставить эти фамилии, в том числе господина Джонсона, в ряд людей, которые сегодня нам помогают завоевать право быть свободным, независимым, суверенным государством. Мы сделаем это обязательно.



Джонсон – великий друг Украины / Фото AP

С другой стороны, мы должны смотреть на Британию как пример, что даже такие "мелочные детали" заставляют общество серьезно к этому относиться.

– Тогда наши мечты о том, что Борис Джонсон приедет работать в украинское правительство, – отставляем? Потому что он уже немного запятнал свою репутацию?

Интересный вопрос. Я думаю, что у нас есть несколько очень мощных операционных директоров, менеджеров. По моему мнению, мы недооцениваем сами себя.

Украина воюет уже 135 дней и делает это уверенно и намного профессиональнее, чем кто-либо ожидал. Мне кажется, что у нас очень много талантливых молодых людей, и на них нужно делать ставку. Я думаю, что это будет гораздо интереснее, потому что мы более мобильные, современные, активные и более "безбашенные", если можно так сказать. Именно это сегодня нужно.

То есть, мы можем брать на себя ответственность и делать это очень быстро. Сегодня это классическая модель правильного управления.

Все нас заверили, что в любом случае помощь от Британии не уменьшится, а останется на том же уровне. В любом случае, мы понимаем, что Британия не Франция. Ведь когда там проходили выборы, мы держали кулачки, чтобы не Марин Ле Пен, чтобы вариант был не худшими из худших.

– В этом случае в Британии нам подходит каждый из них. Лиз Трасс и Бен Уоллес – между ними будет основной такой яростный поединок за кресло премьера и кто-то из них будет лучшим из лучших. Если там хотя бы не худший из худших, то здесь кто из них лучший из лучших?

Я бы несколько иначе вообще задавал вопрос. Мне кажется, что сегодня нет смысла говорить, что в Европе любая страна может занимать пророссийскую позицию. В общем, имею в виду как политическая элита.

Мы еще поговорим с вами о Венгрии и Германии

Борис Джонсон подчеркнул, что Британия продолжит поддерживать борьбу украинцев за свободу настолько долго, сколько это потребуется.

Хорошо. Но понятно, что определенное время россия очень долго вкладывала деньги, в частности, госпожа Ле Пен, о которой вы говорили. Там были определенные отношения между россией и определенными группами. Безусловно косвенные.

Первый. Европа сегодня абсолютно консолидирована в проукраинской позиции. Это для нас ключевое.

Второе. Европа – это экзистенциальная территория, то есть для них важно, что россия своим типом ведения войны в Украине доказала, что это не большая культура, а варвары из средневековья в прямом эфире.



Любая страна может занимать пророссийскую позицию, – Подоляк / Фото ОП

Третье. Безусловно, все политические элиты многих стран, в том числе и те, о которых вы говорили, и Венгрия, и Германия – они сегодня переосмысливают свои взаимности с россией. Они, конечно, консервативны. Они уже за 1,5 или 2 десятка лет привыкли брать какие-то средства, хоть и не прямо.

Четвертый. Безусловно, Европа, которая сделала много публичных заявлений и любые лидеры сказали о том, что невозможно позволить российской федерации победить, потому что это убьет концепцию свободной Европы как таковой.

Мы тогда уже не будем иметь такого нашествия пророссийского нарратива типа: "а давайте все-таки позволим россии сохранить лицо". Этого уже не будет, потому что много заявлений именно о том, что россия в нынешнем виде выиграть не должна.

Пятое и очень важное. Безусловно, лидерство Британии – здесь бесспорно, но сегодня все страны Европы осознают, что Украине нужно давать оружие. Тяжелое оружие, дальнобойное оружие. Она идет не так быстро, не в том объеме пока.

Потому что все-таки Европа была консервативной. Она некоторое время привыкла жить в мире, то есть они вообще не понимали, что такое война. И последние 20 лет они практически не вкладывали деньги в развитие своих военно-промышленных потенциалов.

И сегодня они понимают, что это была ошибочная стратегия. И это шестое. Потому что до поры до времени считалось, что россия может воевать где-то в Африке, но точно не будет воевать в Европе.

Война изменила отношение к Украине

– Сегодня в Европе, и мы видим после саммита НАТО в Мадриде, уже поняли, что россия может воевать где угодно и прежде всего в Европе. Поэтому нужно наоборот вкладывать деньги в объединенный военный потенциал Европы.

А Украина, которая сегодня на своей территории ведет столь масштабную войну, доказывает, что она будет наиболее профессиональной и консультативной силой для Европейского Союза с точки зрения военных технологий и ведения современной войны. Это все большие плюсы для нас.

Что важно, я хочу, чтобы мы понимали и осознавали, что эта война изменила абсолютное отношение к россии в Европе, и совершенно другое отношение к Украине. Украина – сегодня государство, которое может быть инициатором любых изменений в Европейском Союзе. Это было невозможно еще буквально вчера. То есть Украину считали третьесортной страной, периферией Европы. Сегодня Украина – это лидерское государство, которое может инициировать определенные изменения в формате и безопасности, и экономической, и политической в целом в Европе.

– В подтверждение этих слов могу сказать, что вчера буквально подруга ехала из Польши, возвращалась в Украину, и рядом с ней сидела женщина из Эстонии и говорит: "У нас в Эстонии все новости на ТВ – об Украине". Поэтому Украина сейчас реально в центре внимания, так есть и так остается.

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О "стыде" лаврова на саммите G20

– Европа показала россии, кем они на самом деле есть. Это заметно и с лаврова, который приехал на саммит G20 и вынужден был его покинуть. Потому что с опущенными глазами долго не проходишь, а в глаза европейским лидерам смотреть стыдно. Он давал интервью и говорил, якобы "кем нас только не называли – и агрессорами, и захватчиками, и оккупантами, и многое другое". А что вы хотели?

Вы знаете, здесь вы много интересных вещей сказали.

Первое, немного странно слышать, когда говорим о россиянах, слово "стыд". Там таковых нет эмоций. Там эмпатии вообще нет. Это совсем другие люди. 135 дней достаточно, чтобы все в мире уже поняли, что есть люди – это, например, мы, Украина, Европа, а есть не люди.

У россиян – другие ценности, логика, ориентиры, мораль. Для них нравственно прийти и убить человека. И морально в то же время еще сказать: "Ну это же хорошо, что мы так убили, а давайте проговорим, как именно мы должны убивать". Это другая цивилизация, я хочу, чтобы все это понимали.

Мы иногда продолжаем считать россию страной, которая понимает в каком мире мы живем. Это не так.

Почему невозможны переговоры в нормальном смысле этого слова, почему невозможны какие-либо договоренности с россией, почему невозможно с россией говорить о культуре даже – о кино, о литературе? Потому что это другая цивилизация. Для них убийство есть ценность. У них христианский крест перевернут, мы должны наконец-то осмыслить и понять это в полном объеме.

лавров, володин и захарова – интеллектуальные карлики

Второе, что касается господина лаврова. Смотрите, опять же, когда мы говорим о современной политической элите россии, мы должны понимать, что это малоинтеллектуальные, неэрудированные и очень хамские люди. Они достаточно примитивны, у них нет аргументов.



лавров сбежал с саммита G20 / Фото Getty Images

Я считаю, что господин лавров вряд ли опускал глаза. Почему? Потому что он не понимает цинизма всего происходящего. Он вообще не понимает, что они делают в Украине. То есть, он действительно считает, что можно крылатую ракету запустить по Одессе или по Киеву, и говорить: "А что здесь такого? Мы проводим спецоперацию".

Вы просто поймите, они откровенно говорят, что имеют право на суверенной территории другого государства использовать крылатые ракеты, массово убивая людей, и что у них на это есть право. Ну, это нонсенс.

Кстати, когда мы говорим о переговорах: "А давайте частично отдадим территорию в обмен на мир или прекращение огня". Это ведь нонсенс. Если бы Украина с россией воевала на территории третьей страны, я понимаю, что могли бы быть переговоры.

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Найдем какой-то консенсус – поделимся

Но здесь идет война только на территории Украины. Причем война неспровоцированная – это ключевое. Почему даже Гутерреш, этот великий селій человек, Генеральный секретарь ООН, сказал в глаза путину, что у них не было никакого права начинать эту войну. То есть, они нарушили международное право, ни один устав ООН не давал вам права зайти в суверенное государство без мотивов и там убивать массово людей.

Поэтому все, что касается лаврова – знаете, это уже мне кажется таким "лубочным", как говорят сами россияне. Знаете, если бы только в лаврове был вопрос. Потому что там есть лавровы, есть захаровы, есть володины. И каждый из них думает, что имеет право и должен что-либо сказать обязательно.

Ну, это вообще чудесно. Вы видите, если раньше в истории российской федерации, российской империи были какие-то фамилии типа Менделеев, Петр I, ну это все же какие-нибудь масштабные фигуры. Они были трагичными или, я не знаю, убийственными, но это все же были. А сейчас карлики. То есть конкретные интеллектуальные карлики.

Вы сами назвали – володин. Ну, посмотрите на этот субъект, на уровень его разговора. Он даже, мне кажется, половину российского алфавита не знает, он захлебывается в словах.

Посмотрите на медведева. Это действительно чудак, говорящий в "ерофеевской манере". Вы знаете, да, "москва – петушки". Мне кажется, что он "москва – петушки 2" попытается написать, потому что он только эту стилистику знает.

Посмотрите на господина пескова. Это выдающееся лицо. Лицо современной публичной части российской элиты. Фантастически.

– Как мы здесь шутим, дипломаты должны быть на этих местах, но они не приехали, поэтому поставили, кого нашли.

Это не вопрос, кто должен быть. Я не хочу обидеть людей, я вообще прагматично отношусь к этому миру. Понимаю, что каждый находится на том месте, которое он заслужил. И у россии не может быть другой элиты. Если бы там она была, то, наверное, были бы другие действия этой страны и другие отношения с соседями.

То есть, если страну все презирают, все ненавидят, это страна-изгой. Нельзя ожидать от элиты другой модели поведения. Нельзя считать, что мы сядем с ними за стол переговоров и там будут сидеть интеллектуалы, которые могут объяснить мотивы своих действий.

Если страна имеет "ничтожный" вид, если можно сказать так на русском языке, ну, она и имеет "ничтожный" вид.

О заявлениях путина и волне арестов в россии

Говорят, что рыба гниет с головы. И вот буквально вчера мы понимаем, что бункерный дед вышел на люди и решил сказать несколько слов. И сказал, что "мы еще в Украине ничего не начинали". Продолжается 4 месяц войны, 135 день противостояния, а он говорит о том, что они ничего не начинали. Конечно, они потеряли уже по меньшей мере 100 тысяч своих солдат.

Это безусловно странная риторика, но, видимо, путин еще не начинал ничего. Вероятно, они считают, что начало чего-либо – это концентрационные лагеря и жертвы, начинающиеся с миллиона.

То есть должен быть миллион, два, три или десять убитых и только тогда они сочтут, что что-то начинается. Это же россия, я так понимаю, что это страна каннибальского типа.

Сегодня они немного пытаются уничтожать Европу и, я считаю, что это у них не получится, потому что Украина не позволит пройти и уничтожить Европу.

Но мне кажется, что после этого в россии начнется то, что всегда. россия начнет заниматься "самоедством", как они говорят. Запустится процесс самоликвидации, будут лагеря для своих – беломорканал, система ГУЛАГа. Они начнут уничтожать оставшуюся там элиту.

Кстати, в россии уже идет волна арестов, их стало много. У них это уже все происходит. В разных высших учебных заведениях – ректора и профессора, всех арестовывают. Это не вопрос не поддержки войны, как таковой – это уже начало уничтожения самих себя.

У оккупантов репрессивная модель государственного управления. Если она ест кого-то извне – это одно дело, а если снаружи не удается, то они в таком случае начинают есть друг друга.

Это очень важно для того, чтобы мы понимали: нельзя с каннибалами садиться за стол переговоров. У них – другая логика и другая мораль. Они считают хорошо "съесть" человеческий мозг, а мы считаем, что нужно развивать человеческий мозг, чтобы люди были умными и нравственными. И вот вся разница.

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Есть ли угроза ядерного удара россии по Украине

– Вчерашнее заявление путина относительно того, что мы еще ничего не начинали, я его опять же восприняла как угрозу ядерного удара. Нет?

Нет, я не вижу сегодня особых угроз с точки зрения именно ядерного удара. Ибо это конец российской истории целиком и полностью. россии после этого не будет ни в истории, ни в физическом смысле. Но в любом смысле ее просто не станет.

Я понимаю, что путин – странный человек и может пойти на любой шаг. Он же сказал, что "зачем нам мир, если там не будет россии". Они направляются в "русский рай", это же на самом деле ад. Но российская пропаганда пытается всех убедить, что это рай.



Путин продолжает бряцать оружием / Фото Getty Images

На мой взгляд, когда речь идет о ядерном ударе, то это скорее пропагандистский элемент и не более того. Ведь даже при таком иррациональном способе, который сегодня бытует в российской политике, они понимают, что это дорога только в одну сторону и только для них.

Поэтому они будут использовать мощное оружие, будут проводить скрытую мобилизацию, будут бросать на поле боя тех людей, которых не жалко.

россия – самоедская цивилизация, которая не жалеет собственный народ. Это нам жалко, для нас каждый человек – это добавленная стоимость к государству.

Вы посмотрите, какие пацаны за нас воюют. Каждый из них – шедевр родителей и шедевр для страны. Потому что каждый из них может нам что-нибудь добавить, как государству. Они могут увеличить наши преимущества в открытом мире.

Мы же являемся открытым государством, должны конкурировать. Для россиян это не что иное, как просто мясо. Живое мясо, которое они бросают на территорию Украины и спокойно жертвуют всем этим.

Эти все люди, они – неприкаянные в самой россии. Они там не нужны, как это все происходит – оккупанты там вырастают до определенного возраста, потом начинают пить и сидеть в своих "двориках". После этого им говорят: "Вот вам 100 тысяч рублей – пожалуйста, поезжайте на войну в Украину".

И они едут сюда насмерть, это вообще никого не интересует в россии. Они могут положить 30 или 40 тысяч здесь, для них это просто безразлично.

Мы будем всегда разными с россиянами

– Нам экс-командир "Азова" говорил, что россиянам во время обмена нужно доказать то, что им нужны их солдаты.

Вы сейчас назвали идеальную формулу, ведь мы должны им доказывать те вещи, которые фундаментальны для цивилизации, как таковой. Вы же понимаете, почему мы находимся в разных форматах. И почему Украина не то что не россия, а вообще никогда рядом с ней и не стояла.

Мы очень разные и всегда такими были. Это несмотря на то, что в определенное время нас смешивали, происходило переселение и депортация. Но даже если добавить в украинскую семью любую кровь, это все равно будет украинская семья и там будут властвовать европейские ценности.

Михаил Подоляк Советник руководителя ОП Если в российскую семью добавить украинскую кровь, то это будет российская семья с их ценностями. Все, что происходит в Украине – Европа, а все в россии – это не Европа. И мы с ними не договоримся, мы будем всегда разными.

Условия Украины для окончания войны

Потому я говорю, что война должна закончиться только на условиях Украины.

Это очень простые условия:

Безусловная территориальная целостность Украины, потому что любой анклав – отложенная война.

Граница – железный занавес, который является обязательным, нам нужно полностью изолироваться от россии.

Трансформация политической системы. За это время свой технологически уйдет очень далеко от россии.

Это единственный формат, в котором мы можем закончить войну. Во всех остальных случаях мы будем иметь постоянную войну с россией, просто в разных форматах и на разных рынках.

Мы должны понимать – или мы это заканчиваем, раз уж идет такая война. Или мы готовы и дальше идти в игру, вроде "россия – цивилизационное государство".

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О позиции ЕС касательно войны и россии

Власти Германии заявили, что выделят Украине 200 БТРов, но впоследствии передумали, якобы им тоже надо, если бы вдруг, чем-то защищаться. Чем же Германия помогает Украине?

Здесь нужно четко понимать определенные вещи – западный мир всегда был консервативен. И они последние 20 лет существовали в парадигме, что с россией можно договариваться, вести бизнес, зарабатывать деньги и т.д.

И им сейчас тяжело от этого отказаться, но они отказываются. Они делают все, что нужно для Украины и будут делать и увеличивать помощь, в том числе и Германия. Мы будем благодарны за то, что они будут с нами до конца.

Консервативные общества – потому и консервативные, что это внутренние режимы. Но это не только вопрос Шольца или других министров, это вопрос общества. А общество не столь глубоко понимает мотивы и причины войны, поэтому наша с вами работа с уважением объяснять, почему важно делать такие шаги.

– Я с большим уважением отношусь к европейскому сообществу, потому что они сломали свою консервативность и понемногу выдавливают из себя эту пророссийскость. Они отказываются от этого. Но подчеркну, что это сложно.

Вы правы, нам бы хотелось, чтобы это все было гораздо быстрее. Было бы интереснее, если бы это сегодня было сделано. Но нет, это будет идти своим темпом, а западные страны будут поддерживать Украину и стоять с нами до конца. Это для меня уже очевидные вещи.



Запад будет поддерживать Украину и стоять с нами до конца, – Подоляк / Фото ОП

И это значит, что мы, как Украина, точно не можем проиграть. Потому что это и есть Европа. Вот Украина сегодня – это не просто что-нибудь на востоке Европы, это сердцевина Европы. И Европа это уже поняла.

Безусловно, у нас много ошибок, свои проблемы, в частности коррупция и конфликтность, и все это видят. Но мы тоже меняемся и это важно. И Европа, и мы меняемся. И уже не будет пророссийскости ни у нас, ни в Европе.

Да, жаль, что это идет постепенно, хотелось бы побыстрее. Но давайте выполнять свою работу и объяснять нашим партнерам, почему нужно ускориться, увеличить объемы, поставить точку в определенных вопросах. И мы это с вами сделаем.

Есть ли у Украины собственная авиация

– В россии говорили, что они уничтожили нашу авиацию еще в первый месяц войны. Также мы видим, как наши "призраки Киева" ежедневно работают. Но мы не видели сообщений о том, чтобы нам кто-нибудь передавал самолеты. Так это наши самолеты или кто-то нам помог?

Все очень просто: россияне думали, что пропаганда – не только виртуальная, но реальная. Так вот, все, что они говорят – это фантазия.

Они вообще не знали, что у нас есть, как и кто у нас работает. россияне зашли, вообще не понимая ни нашего общества, ни нашей армии, ни возможностей, ни наших отношений с ЕС. Поэтому они думали, что с помощью пропаганды они будут пугать нас и говорить, что на 3 день вторжения уничтожили всю нашу авиацию. Но это не так.

Они и близко не уничтожили нашу авиацию. Поэтому она сегодня работает. Безусловно, партнеры помогают нам с ремонтом, запчастями и составляющими, но все наше работает. У нас все есть достаточно для того, чтобы вести оборонную войну.

Однако этого недостаточно, чтобы деоккупировать наши территории, поэтому мы обратились за оружием к партнерам. Ведь сегодня идет фаза артиллерийской дальнобойной войны, и поэтому нам нужно много таких систем. Потому что россия накапливала это оружие из запасов советского союза очень долго – это тонны снарядов.

Безусловно, ни Украина, Польша, ни любая другая страна Европы не вкладывали столько денег и не накапливали столько оружия. Зачем? Никто же не планировал друг на друга нападать, кроме россии.

Какое оружие нужно Украине

Поэтому мы хотим это оружие получить. Речь идет о дальнобойном оружии. А все, что касается авиации, систем ПВО, определенное количество есть у нас. Однако, учитывая количество ракетных обстрелов, хотелось бы увеличить системы противоракетной обороны. Чтобы нам не разрушали нашу инфраструктуру – гражданские кварталы.

И для этого мы ведем договоренности с партнерами, поэтому я думаю, что мы получим и системы ПВО, и системы ПРО. Все остальное будем получать для деблокады наших территорий, в частности, Юга и Востока Украины.

О военной помощи от Запада

– Алексей Данилов сказал, что на территории Украины уже работает 9 HIMARS. Как-то Джо Байден, когда объявлял пакет помощи, заявлял, что Украине предоставят 600 танков, 500 артсистем, тысячи боеприпасов. Действительно ли мы можем ожидать такой помощи?

Мы будем ожидать масштабную помощь от наших партнеров. Потому что паритет на поле боя, особенно в артиллерийской позиционной войне, никто не отменял. То есть на километр линии фронта должно быть определенное количество орудия определенного калибра.

Особенно себя очень зарекомендовали системы HIMARS. Они очень активно отрабатывают по тыловой инфраструктуре врага – это базы ОСН, базы боекомплектов, штабы и т.д.



Системы HIMARS очень хорошо себя зарекомендовали в Украине / Фото US Marine Corps, Cpl. Donovan Massieperez

И это создает панические настроения в российской армии. Она – так или иначе, деморализована. Вы же должны понимать, что оккупанты пришли на чужую территорию, где их убивают, хотя они ожидали, что их через три дня будут встречать с цветами. А здесь их массово утилизируют.

Поэтому все это оружие и сегодня наши партнеры понимают, что паритет дальнобойного оружия и артиллерии позволит нам очень эффективно деблокировать украинские территории. Поэтому мы ожидаем, что это оружие будет постепенно заходить в Украину. Оно уже входит в Украину.

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Об уничтожении российских складов и "переломе" в войне

– Что касается уничтоженных складов с боеприпасами, а их – почти 17, то это уже можно считать "переломом" в войне или еще рано? В минобороны россии берут оперативную паузу, чтобы заполнить боевые возможности.

Они берут оперативную паузу, потому что у них есть огромные потери всего, в том числе и боекомплектов. Им нужно это все завозить, а у них – не такая простая логистика, как выяснилось, то есть они не умеют работать логистически.

Поэтому понятно, что им сейчас нужно сделать передислокацию, пополнить живую силу и технику. И это очень хорошо.

Что касается "перелома", то, безусловно, определенный "перелом" уже происходит, потому что мы доказываем, что будем атаковать именно имеющиеся у них склады и центры оперативного управления подразделениями. И это важно, чтобы правильно дальше строить войну.

И основное, что для нас важно – это количество оружия, которое будет на линии фронта. Оно существенно изменит сегодняшнее положение дел, то есть мы начнем деблокировать наши территории в ближайшее время.

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О ситуации на Юге и деблокировании территории

– А что касается деблокирования территорий? Мэр Олешков уже сообщает о том, что лучше бы население выезжало на другие территории, а заместитель министра обороны Маляр говорит, что оккупанты могут пойти на захват Запорожской области. Так что там происходит?

Мы ожидаем оружия. У нас сегодня идут активные действия на Юге страны, там эффективно работает оперативное командование "Юг" Ковальчука. Они эффективно отрабатывают, что россияне не могут там даже строить фортификационные сооружения.

Поэтому существенное давление на них уже происходит, и, безусловно, мы будем туда заходить. Это будет в течение лета – осени. Мы будем деблокировать эти территории обязательно.

Там будут идти горячие боевые действия. Поэтому, конечно, желательно, чтобы люди эвакуировались, потому что россияне ведут себя очень "странно" – они используют жилые кварталы для того, чтобы там размещать свою артиллерию.

О "судьбе" Донбасса и тактике россиян

На Донбассе враг накрывает артиллерийским огнем и планирует выйти на границы Луганской и Донецкой областей тем, что будут просто уничтожать города. Им все равно, кто уцелеет.

Да, это и есть ключевая тактика россии, мы это уже давно поняли. Они не сражаются за сохранение определенной инфраструктуры, жизней гражданских людей, для них этого не существует.



Подоляк рассказал о судьбе Донбасса / Фото ОП

У россиян – тактика простая: выжженная земля. Они просто идут и уничтожают все подряд артиллерией, авиацией, бронетехникой и т.д. Для них нет никаких ценностей. Они пришли сюда не брать территорию под эффективный контроль, как кто-то говорит, нет, они хотят здесь все уничтожить, кроме, может быть, сооружений для размещения войск.

Их не интересуют гражданские, развитие территорий. Посмотрите, они ведь не развивали Луганск и Донецк. Это заброшенные криминальные анклавы. И оккупанты хотят сделать это по всей Украине, они хотят уничтожить все, что возможно, сделать здесь "выжженную землю", ничего другого. Это тактика их.

Поэтому мы должны остановить и важно массово уничтожать живую силу россиян. Ибо так мы их еще больше деморализуем, и панические настроения будут не только в приграничных территориях россии, но и по всей стране. Чем больше мы уничтожим россиян на поле боя, тем быстрее получим истерические и панические настроения в россии, и это ключевое.

Тактика деблокады должна быть четкой – выбиваем максимально жестко, уничтожаем максимальное количество живой силы, провоцируем панические и истерические настроения и постепенно деблокируем наши территории.

К сожалению, эта территория будет разрушена. Там, где есть россияне, все разрушено. И потом мы будем иметь большие хлопоты с восстановлением нашей страны, но это хорошие хлопоты. Ибо главное сегодня – поставить на колени, поставить на место россию.

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Прогнозы касательно окончания войны

– Какие ваши прогнозы касательно окончания войны?

Война продлится ровно столько, сколько нужно Украине, чтобы деблокировать свои территории. Если на это нужно месяц, то будет месяц, если пол года – будет полгода. Мы не можем остановиться сегодня, уже имея такие последствия вторжения россии в Украину.

Я хочу, чтобы все понимали, – мы должны правильно закончить эту войну. А правильно это только на условиях Украины и только с учетом полной территориальной целостности Украины. Никаких украинских территорий под эгидой россии оставаться не может. И Украина должна выиграть, нанеся большие потери живой силе врага, и чем больше, тем лучше.

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