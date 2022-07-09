Про це радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Також він прокоментував причину відставки Джонсона й те, як сумний лавров завчасно покинув саміт G20.

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Чому Джонсон пішов у відставку

– Розпочнімо з Джонсона. Думали, що він – у повній безпеці, адже вотум довіри отримав, тому на рік ми розслабилися й видихнули. Аж раптом черговий секс-скандал, але не в Джонсона, а в його підлеглого. Нам здавалося, що це якась дрібниця – якісь ковідіні вечірки, секс-скандал і це не привід йти з посади.

Це якраз і є те до чого ми йдемо. Це є цінності. Цінності – це ж не про слова, а про модель поведінки. Це про неможливість робити щось поза правилами, про які ми домовилися.

Це відрізняє і Британію, і взагалі європейську цивілізацію від варварських архаїчних систем, до яких ми певний час звикали – коли одні правила для одних, інші – для інших. Я маю на увазі Радянський Союз.

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Усе, що відбувається сьогодні в Британії, цілком зрозуміло – це внутрішня політична дисципліна. Її має дотримуватися будь-хто.

Внутрішня політика Британії – дуже-дуже жорстка саме до порушення правил. Ми не можемо це коментувати, тому що це стосується саме внутрішньої політики. Для нас, безумовно, з погляду цієї харизми, пасіонарності, яку мав пан Джонсон, боляче дивитись, що він йде у відставку.

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Нам на тлі війни ці скандали здавалися дуже мізерними

Ці скандали власне не є мізерними. Це про те, до чого ми маємо йти, – до якихось ідеальних моделей поведінки. Не можна казати одне й робити інше, думати про третє, за спиною підписувати якісь там "сірі схеми" й так далі. Це те від чого має позбутися й Україна. І ми йдемо цим шляхом і будемо цього позбуватися. Це гарний приклад для нас.

Я хочу, щоби ми розуміли. З одного боку, Джонсон як історична фігура для України – дуже цінний. Ми маємо назавжди собі це закарбувати у своїй історичній пам'яті. Ми маємо поставити ці прізвища, у тому числі пана Джонсона, у ряд людей, які сьогодні нам допомагають вибороти право бути вільною, незалежною, суверенною державою. Ми це зробимо обов'язково.



Джонсон – великий друг України / Фото AP

З іншого боку, ми маємо дивитися на Британію, як на приклад, що навіть такі "дріб'язкові деталі" змушують суспільство серйозно до цього ставитися.

– Тоді наші мрії про те, що Борис Джонсон приїде працювати в український уряд, – відставляємо? Тому, що він уже трішечки заплямував свою репутацію?

Цікаве питання. Я думаю, що в нас є певна кількість дуже потужних операційних директорів, менеджерів. На мій погляд, ми недооцінюємо самі себе.

Україна воює вже 135 днів і робить це впевнено й набагато професійніше, ніж будь-хто очікував. Мені видається, що в нас є дуже багато талановитих молодих людей, і на них треба робити ставку. Я думаю, що це буде набагато цікавіше, тому що ми більш мобільні, сучасні, активні й більш "безбашені", якщо можна так сказати. Саме це сьогодні потрібно.

Тобто ми можемо брати на себе відповідальність і робити це дуже швидко. Сьогодні це класична модель правильного управління.

Усі нас запевнили в тому, що в будь-якому разі допомога від Британії не зменшиться, а залишиться на тому ж рівні. У будь-якому випадку ми розуміємо, що Британія не Франція. Адже коли там проходили вибори, ми тримали кулачки, аби не Марін Ле Пен, щоби був варіант не гірший із гірших.

– У цьому випадку в Британії нам підходить кожен із них. Ліз Трасс і Бен Уоллес – між ними буде основний такий запеклий двобій за крісло прем'єра і хтось із них буде кращим із кращих. Якщо там хоч би не гірший із гірших, то тут хто з них кращий із кращих?

Я б трохи інакше взагалі ставив питання. Мені видається, що сьогодні немає сенсу говорити, що в Європі будь-яка країна може займати проросійську позицію. Загалом, маю на увазі, як політична еліта.

Увага! Борис Джонсон наголосив, що Британія продовжить підтримувати боротьбу українців за свободу настільки довго, скільки це буде потрібно.

Ми ще поговоримо з вами про Угорщину та Німеччину

Добре. Але зрозуміло, що певний час росія дуже довго вкладала гроші, зокрема в пані Ле Пен, про яку ви казали. Там були певні відносини між росією й певними групами. Безумовно непрямі.

Перше. Європа – сьогодні абсолютно консолідована в проукраїнській позиції. Це для нас ключове.

Друге. Європа – це екзистенціальна територія, тобто для них важливо, що росія своїм типом ведення війни в Україні довела, що це не велика культура, а варвари з якогось середньовіччя в прямому ефірі.



Будь-яка країна може займати проросійську позицію, – Подоляк / Фото ОП

Третє. Безумовно всі політичні еліти багатьох країн, зокрема й ті, про які ви казали, й Угорщина, і Німеччина, – вони сьогодні переосмислюють свої вхаємини з росією. Вони, звісно, є консервативними. Вони вже за 1,5 чи 2 десятки років звикли брати якісь кошти, хоч і не прямо.

Четверте. Безумовно, що Європа, яка зробила багато публічних заяв і будь-які лідери сказали про те, що неможливо дозволити російській федерації перемогти, бо це вб'є концепцію вільної Європи як такої.

Ми тоді вже не будемо мати такого навалу проросійського наративу типу: "а давайте все-таки дозволимо росії зберегти обличчя". Цього вже не буде, тому що багато заяв саме про те, що росія в нинішньому вигляді виграти не має.

П'яте й дуже важливе. Безумовно, лідерство Британії – тут беззаперечне, але сьогодні всі країни Європи є свідомими того, що Україні потрібно давати зброю. Важку зброю, далекобійну зброю. Вона йде не так швидко, не в тому обсязі поки що.

Тому що все ж таки Європа була консервативною. Вона певний час звикла жити в мирі, тобто вони взагалі не розуміли, що таке війна. Й останні років 20 вони практично не вкладали гроші в розвиток своїх військо-промислових потенціалів.

І сьогодні вони розуміють, що це була помилкова стратегія. І це шосте. Тому що до певного часу вважалось, що росія може воювати десь в Африці, але точно не буде воювати в Європі.

Війна змінила ставлення до України

– Сьогодні в Європі, і ми бачимо після саміту НАТО в Мадриді, уже зрозуміли, що росія може воювати будь-де, й перш за все у Європі. Тому треба навпаки вкладати гроші в об'єднаний воєнний потенціал Європи.

А Україна, яка сьогодні на своїй території веде таку масштабну війну, доводить, що вона буде найбільш професійною та найбільш консультативною силою для Європейського Союзу з погляду військових технологій і ведення сучасної війни. Це все великі плюси для нас.

Що важливо, я хочу, щоби ми розуміли й були свідомими, що ця війна змінила абсолютне ставлення до росії в Європі, й абсолютно інше ставлення до України. Україна – це сьогодні держава, яка може бути ініціатором будь-яких змін у Європейському Союзі. Це було неможливо ще буквально вчора. Тобто Україну вважали третьосортною країною, периферією Європи. Сьогодні Україна – це лідерська держава, яка може ініціювати певні зміни у форматі й безпековому, й економічному, і політичному загалом у Європі.

– На підтвердження цих слів можу сказати, що вчора буквально подруга їхала з Польщі, поверталася до України, і з нею поруч сиділа жінка з Естонії й каже: "У нас в Естонії всі новини на ТБ – про Україну". Тому Україна – зараз реально в центрі уваги, так є й так залишається.

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Про "сором" лаврова на саміті G20

– Європа показала росії, ким вони насправді є. Це помітно і з лаврова, який приїхав на саміт G20 і змушеним був його покинути. Тому що з опущеними очима довго не походиш, а в очі європейським лідерам дивитися соромно. Він давав інтерв'ю й казав, мовляв, "ким нас тільки не називали – й агресорами, і загарбниками, й окупантами, і багато чого ще". А що ви хотіли?

Ви знаєте, тут ви багато цікавих речей сказали.

Перше, трохи дивно чути, коли говоримо про росіян, слово "сором". Там таких немає емоцій. Там емпатії взагалі немає. Це зовсім інші люди. 135 днів достатньо, щоб усі у світі вже зрозуміли, що є люди – це, наприклад, ми, Україна, Європа, а є не люди.

У росіян – інші цінності, логіка, орієнтири, мораль. Для них морально прийти та вбити людину. І морально водночас ще і сказати: "Ну це ж гарно, що ми так вбили, а давайте проговоримо, як саме ми маємо вбивати". Це інша цивілізація, я хочу, щоби це всі розуміли.

Ми подеколи продовжуємо вважати росію країною, яка розуміє, у якому світі ми живемо. Це не так.

Чому неможливі переговори в нормальному сенсі цього слова, чому неможливі будь-які домовленості з росією, чому неможливо з росією говорити про культуру навіть – про кіно, про літературу? Тому що це інша цивілізація. Для них вбивство є цінністю. У них християнський хрест перевернуто, ми маємо нарешті осенсувати та зрозуміти це в повному обсязі.

лавров, володін та захарова – інтелектуальні карлики

Друге, що стосується пана лаврова. Дивіться, знову ж таки, коли ми говоримо про сучасну політичну еліту росії, ми маємо розуміти, що це малоінтелектуальні, неерудовані та дуже хамські люди. Вони – достатньо примітивні, у них немає аргументів.



лавров утік із саміту G20 / Фото Getty Images

Мені вважається, що пан лавров навряд чи опускав очі. Чому? Тому що він не розуміє цинізму всього того, що відбувається. Він не розуміє взагалі, що вони роблять в Україні. Тобто він дійсно вважає, що можна крилату ракету запустити по Одесі чи по Києві, і казати: "А що тут такого? Ми проводимо спецоперацію".

Ви просто зрозумійте, вони щиро говорять, що мають право на суверенній території іншої держави використовувати крилаті ракети, масово вбиваючи людей, і що в них на це є право. Ну це нонсенс.

До речі, коли ми говоримо про якісь переговори: "А давайте частково віддамо територію в обмін на мир чи припинення вогню". Це ж нонсенс. Якби Україна з росією воювали на території третьої країни, я розумію, що могли б бути переговори.

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Знайдемо якийсь консенсус – поділимося

Але тут йде війна тільки на території України. При чому, війна неспровокована – це ключове. Чому навіть Гутерреш, ця велика смілива людина, Генеральний секретар ООН, сказав в очі Путіну, що в них не було ніякого права починати цю війну. Тобто вони порушили міжнародне право, жоден статут ООН не давав вам права зайти в суверенну державу без мотивів і там вбивати масово людей.

Тому все, що стосується лаврова – знаєте, це вже мені видається таким "лубочним", як кажуть самі росіяни. Знаєте, якби тільки в лаврові було питання. Тому що там є лавров, є захарова, є володін. І кожен із них думає, що має право й мусить щось сказати обов'язково.

Ну це взагалі чудесно. Ви бачите, якщо раніше в історії російської федерації, російської імперії були якісь прізвища типу Менделєєв, Петро I, ну це все ж таки якісь масштабні постаті. Вони були трагічними чи, я не знаю, вбивчими, але це все-таки були. А зараз карлики. Тобто конкретні інтелектуальні карлики.

Ви самі назвали – володін. Ну подивіться на цього суб'єкта, на рівень його розмови. Він навіть, мені видається, половину алфавіту російського не знає, він захлинається в словах.

Подивіться на медведєва. Це дійсно дивак, який розмовляє в "єрофєєвской манєрє". Ви знаєте, так, "москва – пєтушки". Мені видається, що він "москва – пєтушки 2" спробує написати, тому що він тільки цю стилістику знає.

Подивіться на пана пєскова. Це ж видатне обличчя. Обличчя сучасної публічної частини російської еліти. Фантастично.

– Як ми тут жартуємо, дипломати мали б бути на цих місцях, але вони не приїхали, тому поставили, кого знайшли.

Це не питання, хто мав бути. Я не хочу образити людей, я взагалі прагматично ставлюсь до цього світу. Розумію, що кожен перебуває на тому місці, на яке він заслужив. І в росії не може бути іншої еліти. Бо якби там вона була, то, певно, були б інші дії цієї країни й інші відносини із сусідами.

Тобто якщо країну всі зневажають, усі ненавидять, це країна-ізгой. Не можна очікувати від еліти іншої моделі поведінки. Не можна вважати, що ми сядемо з ними за стіл переговорів і там будуть сидіти інтелектуали, які можуть пояснити мотиви своїх дій.

Якщо країна має "ничтожний" вигляд, якщо можна сказати так російською мовою, ну, вона і має "ничтожний" вигляд.

Про заяви путіна та хвилю арештів у росії

Кажуть, що риба гниє з голови. Й от буквально вчора, ми розуміємо, що бункерний дід вийшов на люди і вирішив сказати кілька слів. І сказав, що "ми ще в Україні нічого не починали". Триває 4 місяць війни, 135 день протистояння, а він говорить про те, що вони нічого не починали. Аякже, вони втратили вже щонайменше 100 тисяч своїх солдатів.

Це безумовно дивна риторика, але певно путін ще не починав нічого. Мабуть вони вважають, що початок будь-чого – це концентраційні табори й жертви, які розпочинаються з мільйону.

Тобто має бути мільйон, два, три або десять убитих і тільки тоді, вони вважатимуть, що щось починається. Це ж росія, я так розумію, що це країна канібальського типу.

Сьогодні вони трохи намагаються знищувати Європу і, я вважаю, що це в них не вийде, бо Україна не дасть можливості пройти та знищити Європу.

Але мені видається, що після цього в росії почнеться те, що й завжди. росія почне займатись "самоїдством", як вони кажуть. Запуститься процес самоліквідації, будуть табори для своїх – беломорканал, система ГУЛАГ. Вони почнуть нищити свою еліту, що там залишилась.

До речі, у росії вже йде хвиля арештів, їх стало багато. У них уже це все відбувається. У різних вищих учбових закладах – ректори і професори, усіх арештовують. Це не питання не підтримки війни, як такої – це вже початок знищення самих себе.

В окупантів репресивна модель державного управління. Якщо вона їсть когось ззовні – це одна справа, а якщо ззовні не вдається, то вони в такому випадку починають їсти один одного.

Це дуже важливо для того, аби ми розуміли: не можна з канібалами сідати за стіл переговорів. У них – інша логіка та інша мораль. Вони вважають за добре "з'їсти" людський мозок, а ми вважаємо, що потрібно розвивати людський мозок, аби люди були розумні та моральні. Й оце вся різниця.

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Чи є загроза ядерного удару росії по Україні

– Вчорашню заяву путіна щодо того, що ми ще нічого не розпочинали, я її знову ж сприйняла як погрозу ядерного удару. Ні?

Ні, я не бачу сьогодні особливих загроз із погляду саме ядерного удару. Бо це кінець російської історії цілком і повністю. росії після цього не буде: ні в історії, ані у фізичному сенсі. Та в будь-якому значенні її просто не стане.

Я розумію, що путін – дивна людина та може піти на будь-який крок. Він же сказав, що "навіщо нам світ, якщо там не буде росії". Вони прямують у "російський рай", це ж насправді пекло. Але російська пропаганда намагається всіх переконати, що це рай.



Путін далі брязкає зброєю / Фото Getty Images

На мою думку, коли мовиться про ядерний удар, то це скоріше пропагандистський елемент і не більше. Адже навіть за такого ірраціонального способу, який сьогодні побутує в російській політиці, вони розуміють, що це дорога лише в один бік та лише для них.

Тому вони будуть використовувати потужну зброю, будуть проводити приховану мобілізацію, кидатимуть на поле бою тих людей, який не шкода.

росія – самоїдська цивілізація, яка не шкодує власний народ. Це нам шкода, для нас кожна людина – це додана вартість до держави.

Ви подивіться, які пацани за нас воюють. Кожен із них – це шедевр батьків і шедевр для країни. Тому що кожен із них може нам щось додати, як державі. Вони можуть збільшити наші переваги у відкритому світі.

Ми ж є відкритою державою, маємо конкурувати. Для росіян це не що інше, як просто м'ясо. Живе м'ясо, яке вони кидають на територію України та спокійно жертвують цим усім.

Ці всі люди, вони – неприкаяні в самій росії. Вони там не потрібні, як це все відбувається – окупанти там виростають до певного віку, потім починають пити й сидіти у своїх "дворіках". Після цього їм кажуть: "Ось вам 100 тисяч рублів – пожалуйста, їдьте на війну в Україну".

І вони їдуть сюди на смерть, це взагалі нікого не цікавить у росії. Вони можуть покласти 30 чи 40 тисяч тут, для них це просто байдуже.

Ми будемо завжди різними з росіянами

– Нам екскомандир "Азову" казав, що росіян під час обміну потрібно вмовити в тому, що їм потрібні їхні солдати.

Ви зараз назвали ідеальну формулу, адже ми маємо їм доводити ті речі, які є фундаментальними для цивілізації, як такої. Ви ж розумієте, чому ми перебуваємо в різних форматах. І чому Україна не те, що не росія, а взагалі ніколи поряд із нею й не стояла.

Ми – дуже різні й завжди такими були. Це попри те, що в певний час нас змішували, відбувалась переселення та депортація. Але навіть, якщо додати в українську родину будь-яку кров, це все одно буде українська родина й там будуть панувати європейські цінності.

Михайло Подоляк Радник очільника ОП Якщо в російську родину додати української крові, то це буде російська родина з їхніми цінностями. Усе, що відбувається в Україні – Європа, а все в росії – це не Європа. І ми з ними не домовимось, ми будемо завжди різними.

Умови України для закінчення війни

Тому я кажу, що війна повинна закінчитись тільки на умовах України.

Це дуже прості умови:

Безумовна територіальна цілісність України, бо будь-який анклав – це відкладена війна.

Кордон – залізна завіса, яка є обов'язковою, нам треба повністю ізолюватись від росії.

Трансформація політичної системи. За цей час свій технологічно піде дуже далеко від росії.

Це єдиний формат, у якому ми можемо закінчити війну. У всіх інших випадках, ми матимемо постійну війну із росією, просто в різних форматах та на різних ринках.

Ми маємо розуміти – або ми це закінчуємо, раз уже йде така війна. Або ми готові й надалі йти в гру, на кшталт "росія – цивілізаційна держава".

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Про позицію ЄС щодо війни та росії

Влада Німеччини заявила, що виділить Україні 200 БТРів, але згодом передумала, мовляв їм теж треба, якщо б раптом, чимось захищатися. Чим же Німеччина допомагає Україні?

Тут треба чітко розуміти певні речі – західний світ завжди був консервативний. І вони останні 20 років існували в парадигмі, що з росією можна домовлятися, вести бізнес, заробляти гроші тощо.

І їм зараз тяжко від цього відмовитися, але вони відмовляються. Вони роблять усе, що треба для України й будуть робити та збільшувати нам допомогу, зокрема й Німеччина. Ми будемо їм вдячні за те, що вони будуть із нами до кінця.

Консервативні суспільства – тому й консервативні, що це внутрішні режими. Але це ж не лише питання Шольца чи інших міністрів, це питання суспільства. А суспільство не настільки глибоко розуміє мотиви та причини війни, тому наша з вами робота – з повагою пояснювати, чому важливо робити такі кроки.

– Я з великою повагою ставлюся до європейської спільноти, бо вони зламали свою консервативність та потрохи "видавлюють" із себе цю проросійськість. Вони відмовляються від цього. Але підкреслю, що це складно.

Ви маєте раціюю, нам би хотілося, щоби це все було набагато швидше. Було б цікавіше, якби це сьогодні вже було б зроблено. Але ні, воно буде йти своїм темпом, а західні країни будуть підтримувати Україну та стояти з нами до кінця. Це для мене вже очевидні речі.



Захід буде підтримувати Україну та стояти з нами до кінця, – Подоляк / Фото ОП

І це означає, що ми як Україна точно не можемо програти. Бо це і є Європа. От Україна сьогодні – це не просто щось на сході Європи, це серцевина Європи. І Європа це вже зрозуміла.

Безумовно, у нас є багато помилок, свої проблеми, зокрема корупція та конфліктність, і всі це бачать. Але ми теж міняємося, і це важливо. І Європа, і ми змінюємося. І вже не буде проросійськості ні в нас, ні в Європі.

Так, шкода, що це йде поступово, хотілося б швидше. Але давайте виконувати свою роботу й пояснювавати нашим партнерам, чому треба пришвидшитися, збільшити обсяги, поставити крапку в певних питаннях. І ми це з вами зробимо.

Чи має Україна власну авіацію

– У росії казали, що вони знищили нашу авіацію ще в перший місяць війни. Також ми бачимо, як наші "привиди Києва" щодня працюють. Але ми не бачили повідомлень про те, щоби нам хтось передавав літаки. То це наші літаки, чи хтось нам допоміг?

Усе дуже просто: росіяни думали, що пропаганда – не тільки віртуальна, а й реальна. Так ось, усе, що вони говорять, – це фантазія.

Вони взагалі не знали, що в нас є, як та хто в нас працює. росіяни зайшли, взагалі не розуміючи ні нашого суспільства, ні нашої армії, ні можливості, ні наші відносини з ЄС. Тому вони думали, що з допомогою пропаганди вони будуть нас лякати й казати, що на 3 день вторгнення знищили всю нашу авіацію. Але це не так.

Вони і близько не знищили нашу авіацію. Тому вона сьогодні працює. Безумовно, партнери допомагають нам із ремонтом, запчастинами та складовими, але працює все наше. У нас усе є, достатньо для того, щоби вести оборонну війну.

Проте цього недостатньо, щоби деокупувати наші території, тому ми і звернулися за зброєю до партнерів. Адже сьогодні триває фаза артилерійської далекобійної війни, і тому нам треба багато таких систем. Бо росія накопичувала цю зброю з запасів радянського союзу дуже довго – це тонни снарядів.

Безумовно, ні Україні, на Польща, ні будь-яка інша країна Європи не вкладала стільки грошей і не накопичувала стільки зброї. Навіщо? Ніхто ж не планував одне на одного нападати, крім росії.

Яка зброя потрібна Україні

Тому ми хочемо цю зброю отримати. Мовиться про далекобійну зброю. А все, що стосується авіації, систем ППО, то певна кількість є у нас. Проте, зважаючи на кількість ракетних обстрілів, хотілося б збільшити системи протиракетної оборони. Щоби нам не руйнували нашу інфраструктуру – цивільні квартали.

І для цього ми ведемо домовленості з партнерами, тому, я думаю, що ми отримаємо й системи ППО, і системи ПРО. Усе інше будемо отримувати для деблокади наших територій, зокрема Півдня та Сходу України.

Про військову допомогу від Заходу

– Олексій Данілов сказав, що на території України вже працює 9 HIMARS. Якось Джо Байден, коли оголошував пакет допомоги, заявляв, що Україні нададуть 600 танків, 500 артсистем, тисячі боєприпасів тощо. Чи дійсно им можемо очікувати на таку допомогу?

Ми будемо очікувати на масштабну допомогу від наших партнерів. Тому що паритет на полі бою, особливо в артилерійській позиційній війні, ніхто не скасовував. Тобто на кілометр лінії фронту має бути певна кількість гармат певного калібру.

Особливо себе дуже зарекомендували системи HIMARS. Вони дуже активно відпрацьовують по тиловій інфраструктурі ворога – це бази ГСМ, бази боєкомплектів, штаби тощо.



Системи HIMARS дуже добре себе зарекомендували в Україні / Фото U.S. Marine Corps, Cpl. Donovan Massieperez

І це створює панічні настрої в російської армії. Вона – так чи інакше, деморалізована. Ви ж маєте розуміти, що окупанти прийшли на чужу територію, де їх вбивають, хоча вони очікували, що їх за три дні будуть зустрічати з квітами. А тут їх масово утилізують.

Тому вся ця зброя, і сьогодні наші партнери розуміють, що паритет далекобійної зброї та артилерії дозволить нам дуже ефективно деблокувати українські території.Тому ми очікуємо на те, що ця зброя буде вже поступово заходити в Україну. Вона вже заходить в Україну.

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Про знищення російських складів та "злам" у війні

- Щодо знищених складів із боєприпасами, а їх – майже 17, то це вже можна вважати "зламом" у війні, чи ще зарано? У міноборони росії, що вони беруть оперативну паузу, щоби заповнити бойові можливості.

Вони беруть оперативну паузу, бо в них є величезні втрати всього, зокрема й боєкомплектів. Їм треба це все завозити, а в них – не така проста логістика, як з'ясувалося, тобто вони не вміють працювати логістично.

Тому, зрозуміло, що їм зараз потрібно зробити передислокації, поповнити живу силу та техніку. І це дуже добре.

Що стосується "зламу", то, безумовно, певний "злам" же відбувається, бо ми доводимо, що будемо атакувати саме склади, які в них є, і центри оперативного управління підрозділами. І це важливо, щоби правильно далі будувати війну.

Й основне, що для нас важливо, – це кількість зброї, яка буде на лінії фронту. Вона суттєво змінить сьогоднішній стан речей, тобто ми почнемо деблокувати наші території найближчим часом.

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Про ситуацію на Півдні та деблокування території

– А щодо деблокування територій? То мер Олешків уже повідомляє про те, що краще б населення виїжджало на інші території, а заступниця міністра оборони Маляр каже, що окупанти можуть піти на захоплення Запорізької області. То що там відбувається?

Ми очікуємо на зброю. У нас сьогодні йдуть активні дії на Півдні країни, там ефективно працює оперативне командування "Південь" Ковальчука. Вони ефективно відпрацьовують те, що росіяни не можуть там навіть робити фортифікаційні споруди.

Тому суттєвий тиск на них уже відбувається, і, безумовно ми будемо туди заходити. Це буде протягом літа – осені. Ми будемо деблокувати ці території обов'язково.,

Там будуть йти гарячі бойові дії. Тому, звичайно, бажано, щоби люди евакуювалися, бо ж росіяни поводяться дуже "дивно" – вони використовують житлові квартали для того, щоби там розміщувати свою артилерію.

Про "долю" Донбасу та тактику росіян

На Донбасі ворог накриває артилерійським вогнем і планує вийти на межі Луганської та Донецької областей тим, що будуть просто знищує міста. Їм усе одно, чи хтось вціліє.

Так, це ж і є ключова тактика росії, ми це вже давно зрозуміли. Вони не воюють за збереження певної інфраструктури, життів цивільних людей, для них цього не існує.



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У росіян – тактика проста: випалена земля. Вони просто йдуть і знищують усе підряд артилерією, авіацією, бронетехнікою тощо. Для них немає ніяких цінностей. Вони прийшли сюди не брати територію під ефективний контроль, як хтось каже, ні, вони хочуть тут усе знищити, крім, може, споруд для розміщення військ.

Їх не цікавлять цивільні, розвиток територій. Подивіться, вони ж не розвивали Луганськ та Донецьк. Це закинуті кримінальні анклави. Й окупанти хочуть зробити це по всій Україні, вони хочуть знищити все, що можливо, зробити тут "випалену землю", нічого іншого. Це їхня тактика.

Тому ми маємо зупинити, і важливо масово знищувати живу силу росіян. Бо так ми їх ще більше деморалізуємо, і напічні настрої будуть не тільки в прикордонних територіях росії, а й по всій країні. Чим більше ми знищимо росіян на полі бою, тим швидше отримаємо істеричні й панічні настрої в росії, і це ключове.

Тактика деблокади має бути чітко – вибиваємо їх максимально жорстко, знищуємо максимальну кількість живої сили, провокуємо панічні та істеричні настрої й поступово деблокуємо наші території.

На жаль, ця територія буде зруйнованою. Бо там, де є росіяни, усе зруйновано. І потім ми будемо мати великий клопіт із відновленням нашої країни, але це добрий клопіт. Бо головне сьогодні – поставити на коліна, поставити на місце росію.

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Прогнози щодо закінчення війни

– Які ваші прогнози щодо закінчення війни?

Війна буде тривати рівно стільки, скільки потрібно Україні, щоби деблокувати свої території. Якщо на це потрібно місяць, то буде місяць, якщо пів року – то буде пів року. Бо ми не можемо зупинитися сьогодні, уже маючи такі наслідки вторгнення росії в Україну.

Я хочу, щоб усі розуміли, – ми маємо правильно закінчити цю війну. А правильно – це тільки на умовах України й тільки з урахуванням повної територіальної цілісності України. Ніяких українських територій під егідою росії залишатися не може. Й Україна має виграти, завдавши великі втрати живій силі ворога, і чим більше, тим краще.\

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