Условия не комфортны, но они живы и здоровы, – Данилов об "азовцах" в плену

В настоящее время 2 439 украинских защитников, которые героически защищали Мариуполь и выполнили все задачи руководства, вынужденно попали в плен россиян.

Сейчас они находятся не в самых лучших условиях, но с ними все хорошо. Об этом 24 канала рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Сегодня они не в комфортных условиях, это следует признать. По крайней мере, они живы и здоровы,

– отметил Данилов.

И добавил, что хотя бы у них есть еда и вода. Однако секретарь СНБО отметил, что нужно понимать – наши воины сейчас находятся у врага.

"Мы будем надеяться, что рано или поздно они вернутся в нашу страну. Украина делает все от себя зависящее. Однако много информации сейчас закрыто, чтобы все эти процессы не сорвались", – добавил Данилов.

Ранее Данилов 24 канала сообщал, что украинских защитников Мариуполя, героически державших оборону на заводе "Азовсталь", а теперь находящихся в плену оккупантов, обменяют на пленных россиян. Секретарь СНБО заверил, что к украинским воинам не применяются пытки и насилия.

Полностью интервью с Даниловым: смотрите видео

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Украинские бойцы почти три месяца мужественно защищали Мариуполь от российских захватчиков. Военные держали оборону, несмотря на то, что силы кафиров превосходили в разы.

Однако 16 мая украинское военное руководство дало приказ представителям гарнизона Мариуполя сохранить свою жизнь и выйти из "Азовстали", которую называли крепостью Мариуполя.

Защитников вывезли на временно оккупированные территории: в Новоазовск и Оленевку. По данным британской разведки, из "Азовстали" вышло около 1700 украинских воинов.

Процесс проходит через посредство Красного Креста и ООН. Важно, что каждый украинский военный был зарегистрирован , поскольку российские кафиры могут совершать преступления против пленных. Президент Владимир Зеленский уверен, что все бойцы обменяются.

С защитниками практически нет связи . Родные ничего не знают о них. Ранее жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина смогла созвониться с мужем, он сказал, что у бойцов более-менее удовлетворительные условия .

В Минобороны отмечали , что у Украины есть информация об условиях защитников Мариуполя, но она не публичная.

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