Успех имеет свою цену, – Залужный прокомментировал освобождение Херсона

Валерий Залужный прокомментировал деоккупацию областного центра. Главнокомандующий ВСУ отметил, что успех наших военных имеет свою цену.

Соответствующую информацию Валерий Залужный опубликовал 14 ноября, то есть через 4 дня после освобождения Херсона. О том, что украинцы большой ценой гонят оккупантов, говорил и Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский.

Заметьте Владимир Зеленский впервые приехал в освобожденный Херсон

Залужный сказал, какая цена освобождения Херсона

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил за освобождение Херсона подразделения Сил обороны. Валерий Залужный написал, что благодарен им за сверхусилия.

Операция продолжалась с начала сентября и окончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим братьям и сестрам!

– отметил Валерий Залужный.

Украинский генерал добавил, что мы знаем, за кого и за что воюем. Также опубликовал фотографию нашего военнослужащего с детьми вокруг.

Украинские дети в нашем Херсоне / Фото Валерия Залужного

Детки на фото, скорее всего, пришли за гуманитарной помощью, которую раздают Вооруженные Силы Украины в освобожденном Херсоне.

Вместе к Победе!

– сказал Главнокомандующий ВСУ.

По состоянию на 14 ноября нет официальной информации о количестве павших украинских героев во время освобождения Херсона.

Однако Владимир Зеленский еще 9 ноября объяснял украинцам, что эмоции должны быть более сдержанными, ведь Россия не делает нам подарков или "жестов доброй воли".

"Мы все это выбороли. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врага, это всегда потеря жизней наших героев", – сказал президент Украины.